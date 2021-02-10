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10.02.2021 - 11:52 |

Ses kısıklığı kanser belirtisi olabilir

Sesinizde uzun süreli bir kısılma varsa ve ses kalitenizde değişimler meydana geldiğini fark ediyorsanız dikkatli olun. Belirtiler tiroid kanserini işaret ediyor olabilir. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Coşkun Görmüş, tiroid kanseri hakkında bilgi verdi.

Ses kısıklığı kanser belirtisi olabilir
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Tiroid kanseri nedir?

Tiroid bezi; boyunda orta hatta yer alan, 20–25 gram ağırlığında ve iç salgı fonksiyonu olan önemli bir organdır. Tiroid bezinin iyot kullanarak yaptığı hormon bütün vücut metabolizmasının düzenlenmesinde rol oynar. Tiroid bezindeki hücrelerin kansere dönüşmesiyle meydana gelen bir kanser türü olan tiroid kanseri, genellikle boyunda kitle veya tiroid bezi içinde nodül olarak ortaya çıkar. Hücrelerin kümeleşmesiyle oluşan yapıya nodül denir. Tüm kanser türleri arasında en az rastlanılan tür olan tiroid kanseri aynı zamanda tedaviye en olumlu dönen kanser türleri arasında da başı çekmektedir.

Hastalığı tetikleyen durumlar nelerdir?
Tiroid kanserinin neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmemekle birlikte bazı faktörlerin risk oluşturduğu bilinmektedir. Şöyle bir durum var ki kanser, tiroid bezindeki hücreler genetik değişim geçirdiğinde oluşur. Bu mutasyonlar hücrelerin hızlı büyümesi ve çoğalmasına zemin yaratır. Aynı zamanda, bu hücreler, normal hücrelerin aksine, ölme yeteneklerini kaybederler. Biriken anormal tiroid hücreleri bir tümör oluştururlar.

Bunun yanı sıra bazı risk faktörleri söz konusudur. Bunlar;
● Kadın olmak,
● Çocukluk çağında baş – boyun bölgesine uygulanan radyasyon,
● Genetik sendromlardır.

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