Sevgililer Günü'ne özel altın ve pırlanta indirimi

Esfa Fuarcılık tarafından düzenlenen Altın & Pırlanta Fırsat Günleri, 7-14 Şubat tarihleri arasında Aqua Florya Crowne Plaza’da gerçekleşecek. Sevgililer Günü’ne özel olarak düzenlenen ve 25 üretici firmanın yer alacağı dev organizasyonda birbirinden değerli mücevherler, 8 taksit imkanıyla yüzde 70’e varan indirimlerle satışa sunulacak. Ayrıca tamir - bakım atölyesinin de yer alacağı Altın & Pırlanta Fırsat Günleri’nde ziyaretçiler eski mücevherlerini ücretsiz temizletip, tamir ettirebilecek.

Mücevherde %70’e Varan İndirim

Üreticiden tüketiciye, sertifikalı ve garantili mücevherlerin, 8 taksit imkanıyla yüzde 40’tan başlayan ve yüzde 70’e varan indirimlerle satılacağı etkinlikte, her bütçeye ve her zevke uygun yüzükler, kolyeler, küpeler ve setler bulmak mümkün. Kaçırılmaması gereken fırsatlar ve indirimlerle halkın yüzünü güldürmeyi hedefleyen Altın & Pırlanta Fırsat Günleri; sevdiklerine şık ve değerli bir hediye almak isteyenler, Sevgililer Günü hediyesi arayanlar ve evlilik teklifi yapmak isteyenler için en doğru adres olacak. Sevgililer Günü öncesi düzenlenecek Altın & Pırlanta Fırsat Günleri, piyasayı hareketlendirirken Türk kuyumculuk sektörünün kazanmasına da katkı sağlayacak. İster tektaş, ister beştaş, ister şık bir kolye ve elmas bir set! Tüketicilerin hayallerini süsleyecek her zevke ve her bütçeye uygun mücevheri bu fuarda bulabilmek mümkün.

“Sevgililer Günü Öncesi Hediye Almak İsteyenler İçin Büyük Fırsat!”

Sevgililer Günü öncesi düzenlenecek etkinlikte üretici ve toptancı firmaların, mücevherleri aracısız fiyatlarla satışa sunacağını ve bu sebeple düzenlen organizasyonun hediye almak isteyenler için büyük bir fırsat olduğunu belirten Esfa Fuarcılık sahibi Faruk Aşık, “Bu etkinlik ile üretici firmaları tüketicilerle buluşturarak üretici firmaların stoklarını eritmesini, tüketicilerin de uygun fiyata mücevher satın almasını hedefliyoruz.’’ açıklamasında bulundu. “Etkinlik süresince satılacak tüm mücevherlerin üretici firmalar tarafından garantili ve sertifikalı olacağına dikkat çeken Faruk Aşık, “Sevgililer Günü’ne özel düzenlediğimiz Altın & Pırlanta Fırsat Günleri’nde her bütçeye uygun mücevher bulmak mümkün. Sevdiklerine değerli ve unutulmaz bir hediye vermek isteyen herkesi etkinliğimize bekliyoruz.” ifadelerinde buldu.