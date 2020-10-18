İlişkiler

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİlişkiler Haberleri Sevgiliye Sorulacak Sorular Nelerdir? Evlenmeden Önce Mutlaka Sorulması Gerekenler
18.10.2020 - 03:35 |

Sevgiliye Sorulacak Sorular Nelerdir? Evlenmeden Önce Mutlaka Sorulması Gerekenler

Evlenmeden önce çiftlerin kafasında hiçbir soru işaretinin olmaması gerekmektedir. Bu sebeple bu adımı atmadan önce sevgililerin kafalarındaki soruları birbirine sorması gerekir. Yazımızda çiftler için evlenmeden önce mutlaka sorulması gereken soruları derledik. İşte sevgiliye sorulması gereken sorular.

Sevgiliye Sorulacak Sorular Nelerdir? Evlenmeden Önce Mutlaka Sorulması Gerekenler
ABONE OL

Herkes ruh eşini bulup iyi bir yuva kurmanın hayallerini kurmaktadır. Ancak mutlu bir evlilik sürdürebilmek adına sevgililerin akıllarındaki soruları birbirlerine sormaları gerekmektedir. Bu sebeple içeriğimizde bu soruların neler olabileceğinden bahsettik.

Sevgiliye Sorulacak Sorular Nelerdir?

Evlendikten Sonra Nerede Yaşayacağız?

Hayatınızı sevdiğiniz kişi ile birleştirmeye karar verdiyseniz ikinizin de yaşamak isteyeceği bölgede bir ev kiralamanız gerekir. Diğer şehirlerde yaşayan çiftler bu konuda sorun yaşayabilir. İstanbul'un farklı yerlerinde yaşayanlar bile bu konuda fikir birliğine varamayabilir.

İlk olarak şimdilik burada yaşayalım evlendikten sonra ben fikrimi değiştiririm gibi bir düşünceye kapılmamanız gerekmektedir. Sevgilinizin nerede yaşamak istediğini öğrenip siz de fikirlerinizi söylemeli sonrasında ise ortak bir karar almanız gerekmektedir.

Çocuğun Olmasını İstiyor musun?

Bir sevgiliye sorulması gereken özel sorulardan birine bakalım. Karı koca arasında anlaşmazlığa neden olan konulardan biri de çocuklardır. Bu nedenle evlenmeden önce karşı tarafın görüşünün alınması gerekmektedir. Bununla birlikte, sadece şakayla değil oturup ciddi bir şekilde oturup konuşmanız oldukça önemlidir.

Eşiniz bu soruya "evet" cevabını veriyorsa kaç çocuk istediğinizi sormalısınız. Çünkü bu cevap sizin fikrinize uygun olmalı. Çocuklarınız hakkında farklı fikirleriniz varsa, evlenmeden önce bir orta yol bulmalısınız.

Evlilikle Alakalı Herhangi Bir Korkun Var mı?

Bunun çiftler için zor sorulardan biri olduğunu biliyoruz. İnsanlar, özellikle düğün tarihi yaklaşırken, kendi içlerinde tereddüt hissedebilirler. Hayatınızı sevdiğinizle birleştirmeye karar verdiyseniz, aklınızda soru işareti olmaması çok önemlidir.

Bu soruyu sevgilinize sorduğunuz zaman kesinlikle dürüst bir cevap beklediğinizi de söylemelisiniz. Sonuç olarak evlilikten korkması ya da endişe duyması, sizi sevmediği anlamına gelmez. Bu yüzden karşılaşabileceğiniz cevaplar konusunda olgun ve sakin olmalısınız.

Evlenmeden Önce Mutlaka Sorulması Gereken Sorular

Evlendikten Sonra Evdeki İş Paylaşımları Nasıl Olacak?

Sevdiğinize sormanız gereken en önemli sorulardan bir tanesi de kesinlikle budur. Evlilik; kişilerin birbirlerinin hayatını kolaylaştırması ve aynı zamanda sorumlulukları aynı evde yerine getirmek anlamına da gelir. Evlendikten sonra temizlik, yemek pişirme ve alışveriş gibi şeyleri tek başına yapmak can sıkıcı durumlara neden olabilir.

Evlenmeden önce nişanlınız ile ev işlerinin paylaşımını yapabilirsiniz. Örneğin, karşı taraf yemek pişirmede iyi değilse temizlikte yardımcı olabilir. Ev işlerinde paylaşım yaparken becerilerinizi göz önünde bulundurmanız çok önemli bir konudur.

Benim Beğenmediğin ya da Değiştirmek İstediğin Bir Özelliğim var mı?

"Şu anda bazı sorunlar var ama evlilikten sonra işler düzelecek" diyen insanları mutlaka görmüşsünüzdür. Bu beklentiye sahip insanlar, istediklerini bulamadıklarında hayal kırıklığına uğrayabilirler. Belli bir yaştan sonra insanların değişmesinin zor olduğunu anlayacaksınız.

Sevgilinizle konuşurken ona bu soruyu mutlaka sorun. Aldığınız cevaplardan asla üzülmeyeceğinize emin olun. Herkesin birbirinin beğenmediği özellikler mutlaka vardır. Karşı tarafı dinledikten sonra bu özelliğinizi değiştirebileceğiniz ya da değiştiremeyeceğiniz ile alakalı konuşmalar yapabilirsiniz. Ancak bu konuşmaları yaparken karşı tarafa karşı dürüst olmanız oldukça önemlidir. Bu şekilde birbirinizi daha iyi bir şekilde anlarsınız.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün sizi duygusal alanda meşgul eden konular, bazı endişeler gündeme gelebilir. Önyargılı olmamalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Karşılıklı konularda daha az şüpheci olmakta fayda var. Kimi zaman ısrarcı durumlarla da karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın yaptığınız işe iyice odaklanabilirsiniz. Eksik şeyleri bulmanız zor olmayacak. Sağlığınıza da özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sezgilerinizle daha başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz. Duygularınızı anlatmanız zor olmayacak. Aşka da açık bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evde, ailevi konularda sizi meşgul eden işler olabilir. Kendinizi kapatmamaya çalışın. Yerleşim konuları zaman alabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizde daha aktif olabilirsiniz. Konuşmalar ve görüşmeler artabilir. Ancak gizli kalan bazı durumlar da mümkün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal nedenlerle harcamalar yapabilirsiniz. Bu nedenle alışveriş konusunda daha dikkatli olmalısınız. Maddi konularda pişmanlıklar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay bugün de burcunuzda ilerlerken şahsi konularda fazla hassas davranabilirsiniz. Daha objektif ve daha az abartılı olmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün duygusal açıdan endişe ya da kayıp duygusu getirebilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Risk içerebilecek durumlara da girişmemelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek yönünde biraz daha pozitif olmaya bakmalısınız. Gruplarla, arkadaşlarla ilgili bir konu sizi daha çok ilgilendirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün düşüncelerinizde ısrar edebilirsiniz. Başarılı olmak için oldukça kararlısınız. Ancak yine de eksik hissettiğiniz şeyler var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sizi geliştirebilecek şeylere yönelmeli ve çevrenizi genişletmelisiniz. Yeni insanlar yeni fikirlerle karşınıza gelebilir. Daha akıcı bir gününüzdesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviAstroloji 'Benzerlik Yasası'ndan faydalanır
Diyetisyen Ecem Bozbel
Diyetisyen Ecem BozbelÇocuklarda Beslenme (1-3 Yaş)
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluKorona’nın gidişatı
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaGüneş lekeleri için ne yapabiliriz?
PROTEZ AMELİYATINDA YAŞANANLAR
Dr. Gökhan Güler
Dr. Gökhan GülerDoğal balgam söktürücü yöntemler
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa16 Ekim 2020: Terazi yeniayı ve burçlara etkileri
Cem Hamidi
Cem HamidiAspirin ve penisilinden sonraki en büyük icat
Psikolog Rümeysa Betül Seyithanoğlu
Psikolog Rümeysa Betül SeyithanoğluNeden psikoterapi?
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzBekleme süresinin kaldırılması
En Çok İzlenen Videolar
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?
Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nişan Hediyelikleri Nelerdir? Nişanda Hediye Olarak Dağıtılabilecek Alternatifler

Nişan Hediyelikleri Nelerdir? Nişanda Hediye Olarak Dağıtılabilecek Alternatifler

Damat Bohçası Listesi 2020 - Erkek Nişan Bohçası İçerisinde Neler Bulunur?

Damat Bohçası Listesi 2020 - Erkek Nişan Bohçası İçerisinde Neler Bulunur?

Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? Yeşil Pasaport Ücreti Ve Başvuru Süreci Hakkında Bilgiler

Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? Yeşil Pasaport Ücreti Ve Başvuru Süreci Hakkında Bilgiler

Pasaport İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? 2020 Pasaport Alma Şartları

Pasaport İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? 2020 Pasaport Alma Şartları

Sıradaki Haber