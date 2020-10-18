Sevgiliye Sorulacak Sorular Nelerdir? Evlenmeden Önce Mutlaka Sorulması Gerekenler

Herkes ruh eşini bulup iyi bir yuva kurmanın hayallerini kurmaktadır. Ancak mutlu bir evlilik sürdürebilmek adına sevgililerin akıllarındaki soruları birbirlerine sormaları gerekmektedir. Bu sebeple içeriğimizde bu soruların neler olabileceğinden bahsettik.



Sevgiliye Sorulacak Sorular Nelerdir?



Evlendikten Sonra Nerede Yaşayacağız?



Hayatınızı sevdiğiniz kişi ile birleştirmeye karar verdiyseniz ikinizin de yaşamak isteyeceği bölgede bir ev kiralamanız gerekir. Diğer şehirlerde yaşayan çiftler bu konuda sorun yaşayabilir. İstanbul'un farklı yerlerinde yaşayanlar bile bu konuda fikir birliğine varamayabilir.



İlk olarak şimdilik burada yaşayalım evlendikten sonra ben fikrimi değiştiririm gibi bir düşünceye kapılmamanız gerekmektedir. Sevgilinizin nerede yaşamak istediğini öğrenip siz de fikirlerinizi söylemeli sonrasında ise ortak bir karar almanız gerekmektedir.



Çocuğun Olmasını İstiyor musun?



Bir sevgiliye sorulması gereken özel sorulardan birine bakalım. Karı koca arasında anlaşmazlığa neden olan konulardan biri de çocuklardır. Bu nedenle evlenmeden önce karşı tarafın görüşünün alınması gerekmektedir. Bununla birlikte, sadece şakayla değil oturup ciddi bir şekilde oturup konuşmanız oldukça önemlidir.



Eşiniz bu soruya "evet" cevabını veriyorsa kaç çocuk istediğinizi sormalısınız. Çünkü bu cevap sizin fikrinize uygun olmalı. Çocuklarınız hakkında farklı fikirleriniz varsa, evlenmeden önce bir orta yol bulmalısınız.



Evlilikle Alakalı Herhangi Bir Korkun Var mı?



Bunun çiftler için zor sorulardan biri olduğunu biliyoruz. İnsanlar, özellikle düğün tarihi yaklaşırken, kendi içlerinde tereddüt hissedebilirler. Hayatınızı sevdiğinizle birleştirmeye karar verdiyseniz, aklınızda soru işareti olmaması çok önemlidir.



Bu soruyu sevgilinize sorduğunuz zaman kesinlikle dürüst bir cevap beklediğinizi de söylemelisiniz. Sonuç olarak evlilikten korkması ya da endişe duyması, sizi sevmediği anlamına gelmez. Bu yüzden karşılaşabileceğiniz cevaplar konusunda olgun ve sakin olmalısınız.



Evlenmeden Önce Mutlaka Sorulması Gereken Sorular



Evlendikten Sonra Evdeki İş Paylaşımları Nasıl Olacak?



Sevdiğinize sormanız gereken en önemli sorulardan bir tanesi de kesinlikle budur. Evlilik; kişilerin birbirlerinin hayatını kolaylaştırması ve aynı zamanda sorumlulukları aynı evde yerine getirmek anlamına da gelir. Evlendikten sonra temizlik, yemek pişirme ve alışveriş gibi şeyleri tek başına yapmak can sıkıcı durumlara neden olabilir.



Evlenmeden önce nişanlınız ile ev işlerinin paylaşımını yapabilirsiniz. Örneğin, karşı taraf yemek pişirmede iyi değilse temizlikte yardımcı olabilir. Ev işlerinde paylaşım yaparken becerilerinizi göz önünde bulundurmanız çok önemli bir konudur.



Benim Beğenmediğin ya da Değiştirmek İstediğin Bir Özelliğim var mı?



"Şu anda bazı sorunlar var ama evlilikten sonra işler düzelecek" diyen insanları mutlaka görmüşsünüzdür. Bu beklentiye sahip insanlar, istediklerini bulamadıklarında hayal kırıklığına uğrayabilirler. Belli bir yaştan sonra insanların değişmesinin zor olduğunu anlayacaksınız.



Sevgilinizle konuşurken ona bu soruyu mutlaka sorun. Aldığınız cevaplardan asla üzülmeyeceğinize emin olun. Herkesin birbirinin beğenmediği özellikler mutlaka vardır. Karşı tarafı dinledikten sonra bu özelliğinizi değiştirebileceğiniz ya da değiştiremeyeceğiniz ile alakalı konuşmalar yapabilirsiniz. Ancak bu konuşmaları yaparken karşı tarafa karşı dürüst olmanız oldukça önemlidir. Bu şekilde birbirinizi daha iyi bir şekilde anlarsınız.