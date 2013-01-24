Sezaryenden sonra emzirmek güvenli midir?

Planlı sezaryen doğumdan sonra emzirmek ani durumda tercih edilen sezaryene göre daha az risklidir.



Sezaryen doğumdan genellikle spinal anestezi verilir ve doğum esnasında uyanık kalırsınız. Ebeyle konuşur ve emzirmek istediğinizi dile getirebilirsiniz. Bebeğiniz doğduktan hemen sonra kucağınıza verilir. Anneyle bebeğin bu ilk teması yakınlık kurmak açısından çok önemlidir. Bebeğinizi çıplak göğsünüze yatırabilirsiniz.



Bebeğinizi ilk kez emzirdikten sonra 6 saatten daha fazla uyumasına izin vermeyin. Tekrar emzirin ve hareketleri gözlemleyin.



Doğum esnasında enjekte edilen ağrı kesici ilaçlar sizi ve emzirme yoluyla bebeğe geçtiği için bebeğinizi uykulu yapabilir. Bebeğiniz uykulu olduğunda emzirmek için dudaklarına birkaç damla süt değdirin.



Çoğu bebek ilk birkaç gün sık sık emmek ister. Bebeği emzirmek daha fazla süt üretilmesini sağlar. Eğer ilaçlara bağlı olarak bebeğiniz emmek istemiyorsa doktorunuz size bu konuda yol gösterecektir.