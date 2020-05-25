Sezgiler yol gösterebilir

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde Ay Yengeç burcunda büyüyor. Koruma ihtiyacı ile hareket ediyoruz. Ailevi işler, bizi duygusal açıdan hassas kılan, kimi zaman endişelendiren durumlar da gündeme gelebilir. Fazla düşünceli olabiliriz. Bu nedenle düşüncelerimizin dağılması ve bizi kararsız bırakması da mümkün. Daha pozitif olmaya çalışalım.

Nelerden kaçınmalı? Ay büyürken daha hızlı hareket edebiliriz. Bizi duygusal açıdan meşgul eden işlere hızla başlayabiliriz. Yönsüz kalmamaya bakalım. Bugün Mars ve Uranüs rahat açıda kalırken, sezgilerimizden daha çok yararlanabiliriz. Yaratıcı düşünceler, hayal gücümüzü fişekleyecek fikirler aklımıza gelebilir. Özellikle akşam saatlerinde bu heyecanı daha çok hissedebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/ Süpürge Daha geniş düşünmek gerekiyor. Bugün Maya takvimine göre Süpürge günündeyiz. Kendi kişisel konularımızdan vazgeçmemiz ve fedakarlıkta bulunma zorunluğumuz gerginliklere yol açabilir. Akışta kalabilmeliyiz.