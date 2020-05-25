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25.05.2020 - 00:00 |

Sezgiler yol gösterebilir

Haftanın ilk gününde Ay Yengeç burcunda büyüyor.

Sezgiler yol gösterebilir
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Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde Ay Yengeç burcunda büyüyor. Koruma ihtiyacı ile hareket ediyoruz. Ailevi işler, bizi duygusal açıdan hassas kılan, kimi zaman endişelendiren durumlar da gündeme gelebilir. Fazla düşünceli olabiliriz. Bu nedenle düşüncelerimizin dağılması ve bizi kararsız bırakması da mümkün. Daha pozitif olmaya çalışalım.

Nelerden kaçınmalı? Ay büyürken daha hızlı hareket edebiliriz. Bizi duygusal açıdan meşgul eden işlere hızla başlayabiliriz. Yönsüz kalmamaya bakalım. Bugün Mars ve Uranüs rahat açıda kalırken, sezgilerimizden daha çok yararlanabiliriz. Yaratıcı düşünceler, hayal gücümüzü fişekleyecek fikirler aklımıza gelebilir. Özellikle akşam saatlerinde bu heyecanı daha çok hissedebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/ Süpürge Daha geniş düşünmek gerekiyor. Bugün Maya takvimine göre Süpürge günündeyiz.  Kendi kişisel konularımızdan vazgeçmemiz ve fedakarlıkta bulunma zorunluğumuz gerginliklere yol açabilir. Akışta kalabilmeliyiz.

 

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Bugün

Ev hayatınız ile ilgili değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Evde olası kazalara karşı temkinli olmanızda fayda var. Sabah saatlerinde ilişkiler daha akıcı. Keyifli olaylar yaşayabilirsiniz. Güven aradığınız durumlar oluşabilir, iç sesinizi dinleyerek doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz. Babanızla ilgili konular gündeme gelebilir, ihmal etmemeye çalışın.Devamını Oku

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Yakın çevrenizle ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda iletişim içinde olacağınız hareketli bir gündesiniz. Kulağınıza dedikodular gelebilir. Ticari konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Sabah saatlerinde size keyif veren şeyler için harcama yapabilirsiniz. Akşama doğru biraz gerginlik artabilir, dikkatli olun.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler olabilir. Hesaplarınızı gözden geçirip, yeni bir parasal yapılanma içine girebilirsiniz. Sabah saatlerinde akıcı temalar söz konusu. İlişkiler içinde rahat zamanlar var. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Akşam saatlerinde ise kendinizi tedirgin hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz şeyler gündeminizi etkileyebilir. Beslenmenize özen göstermeniz gereken zamanlar olabilir. Sabah saatlerinde güzel şeyler için harcama yapabilirsiniz. Ailenizle keyifli zamanlar geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Elinizde olmayan nedenlerle başınıza gelecek olaylar gündeminizi etkileyebilir. Yaşayacağınız kayıpların ardından, içsel süreçlerin içine girebilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen göstermelisiniz. Sabah saatlerinde ilişkilerinizle ilgili konular daha fazla gündeminizi etkileyebilir. Harcamalarınıza özen göstermenizde fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Sosyal gruplarınızdaki konularınız gündeminizi etkileyebilir. Geleceğinizle ile ilgili beklentileriniz hakkında farklı konular gündeme gelebilir. İş hayatınızda başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar var. Sabah saatlerinde kendinizi keyifli ve şanslı hissedebilirsiniz.  Akşama doğru yapacağınız planlarda değişiklikler olabilir.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızdaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde işleriniz daha akıcı şekilde ilerleyebilir. Hedeflediğiniz konular hakkında işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konuları gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde kendinizi tedirgin hissedebilirsiniz. İlgilendiğiniz konular yorucu hale gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Akademik konularla ilgilenmeniz gereken zamanlar olabilir. Sabah saatlerinde ailenizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Akıcı enerjiler sayesinde tüm gün işlerinizin kolayca ilerleyebilir. Sevdikleriniz için alışveriş yapmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Yaptığınız planlarda erteleme olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı koşullar gündeminizi oluşturabilir. Ortaklı para konularına karşı daha hassas olmanız gereken zamanlar olabilir. Bugün ertelediğiniz banka işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Gün içinde işlerinizi bitirmeye çalışmalısınız. Akşam saatlerinde ilişkilerde sıkışmalar yaşanabilir. Kendinizi tedirgin ve yorgun hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde ilişkiler açısından daha rahat temalar söz konusu. Genel olarak şanslı bir gündesiniz. İlişkilerde denge ve uyum arayışında olabilirsiniz. Anlaşmalar içinde olabilirsiniz. Akşama doğru gerginlikler artabilir. Baskı altında karar vermeye çalıştığınızı hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatında birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İşinizle ilgili sorumluluklarınızda değişiklikler yaşayabilirsiniz. Başkalarından destek alacağınız zamanlarda olabilir. Sağlığınıza özen göstermenizde fayda var. Akşam saatlerin de yaptığınız planlarda değişikliler olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Kendinizi ifade ederken yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde ilişkiler konusunda şanslısınız. Keyif aldığınız konular için harcama yapabilirsiniz. İçsel uyumunuzun tam olduğunu hissedeceksiniz. Risk almaya açık zamanlar var. Keyif aldığınız yerlerde olmak isteyeceksiniz. Akşam saatleri daha yorucu geçebilir.Devamını Oku

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