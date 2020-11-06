Sezgiler yol gösterebilir

Bugün ne yapılabilir? Bugün su elementindeki ışıkların uyumu sezgisel alanda daha başarılı olabileceğimizi gösteriyor. Duyguların esiri olmamaya bakalım. Ancak duygusal yakınlaşmalar açısından oldukça pozitif bir gündeyiz. Daha anlaşılır olmaya gayret edelim. Akşam saatlerinde karşımızdakinden beklentilerimiz oldukça yüksek olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Öğle saatlerinde daha hayalci olabiliriz. Olumlu duygular ve fedakarlık içeren konular da var. Sanatsal işler ve ilham alabileceğimiz konulara zaman ayırabiliriz. Bugün özellikle ilişkilerimizde daha fazla uyum ve hoşluk yaratabileceğimiz fırsatlar söz konusu. Konuşmadan da anlaşabileceğimiz bir gündeyiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/ Baykuş Ektiklerimizi biçeceğimiz bir gündeyiz. Mayalara göre bugün Baykuş günündeyiz. Baykuş ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar da var.