Sıcaklar, gebelik süresini kısaltabilir
Sıcak havaların, gebelik süresini azaltabileceği belirlendi.
Kanadalı bilim adamlarının araştırması, birkaç gün havaların sıcak olmasının, stres ve sıvı kaybı nedeniyle gebelik süresinin azalmasına neden olabileceğini ortaya koydu.
Montreal Üniversitesi'nden bilim adamları, hava sıcaklığının 4-7 gün 32 derece ve üzerinde olması halinde erken doğum riskinin, hava sıcaklığının 20 derece olduğu dönemlere kıyasla yüzde 27 fazla olduğunu vurguladı.
Sıcak havaya bağlı stresin, rahimdeki kasılmaları artırdığını belirten bilimadamlarından Nathalie Auger, sıvı kaybının da rahimdeki kan oranını azaltarak, doğumun başlamasını sağlayan hipofiz hormonlarının salgılanmasında artışa yol açtığını vurguladı.
Montreal kentindeki 300 bin doğumun verilerini inceleyen bilim adamlarının yaptığı araştırmanın sonuçları, ''Epidemiology'' dergisinde yayımlandı.