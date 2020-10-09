Şiddet barındıran durumlara dikkat!

Bugün ne yapılabilir? Bizi duygusal açıdan ve kendimizi güvende hissetmekle ilgili konularda hassas kılan gelişmeler var. Ailevi konular, başkalarını ve sevdiklerimizi koruma isteği önemli. Böyle zamanlarda daha savunmacı da olabiliriz. İçerisinde şiddet barından durumlara özellikle dikkat edelim. Kimi zaman kontrol edilmesi zor durumlar gündeme gelebilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugünlerde duygusal alanda bizi daha tepkisel kılan koşullar var. Öfke ile değil sağduyu ile davranmaya bakalım. Duygusal alanda karmaşık davranabiliriz. Aşkta ve karşılıklı konularda kıskançlığı tetikleyebilecek olaylarla karşılaşabiliriz. Kadınlara yönelik konularda da hassasiyet ve gerginlik bir arada yaşanabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/ Su Duygusal açıdan etkiye fazla açığız. Su burcu değişkenliği, esnekliği ve yönsüzlüğü temsil eder. Duygusal nedenler yüzünden dağılabiliriz. Kimi zaman kendimizi yeteri kadar kontrol edemeyebiliriz. Başkalarına yardımcı olabileceğimiz bir gündeyiz. Sabırlı olmalıyız.