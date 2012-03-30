Sigara içen hamilelerin bebeklerinde obezite riski

Hamileliği süresince sigara içen kadınların genellikle düşük kilolu çocuklar dünyaya getirdiğine işaret eden bilim adamları, bu durumun ileride ortaya çıkaracağı zincirleme mekanizmaların, aşırı şişmanlık sorununa ve daha sonra ise tip 2 diyabete yol açabileceğini belirtti.

Plastik maddeler, böcek ilaçları ve sigara dumanındaki arsenik gibi kimyasal maddeler ile diyabet ve aşırı şişmanlık arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla yapılan araştırmaları gözden geçiren ABD’deki Ulusal Toksikoloji Programının görevlendirdiği bir komite, hamilelikte içilen sigara ile diyabet ve aşırı şişmanlık sorunları arasındaki bağı gösteren delillerin güçlü olduğunu bildirdi.

ABD Çevre Sağlığı Bilimleri Kurumuna bağlı Ulusal Toksikoloji Programı tarafından Kuzey Carolina eyaletinde düzenlenen ve iki gün süren atölye çalışmasının sonuçları açıklandı.

Atölye çalışmasına başkanlık eden New Jersey eyaletindeki Tıp ve Diş Hekimliği Üniversitesinden Michael Gallo, özellikle hamilelikte içilen sigaranın, doğacak çocukta ilerki yaşlarda tip 2 diyabet ve aşırı şişmanlık gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkma riskini artırdığına ilişkin delillerin çok güçlü olduğunu vurguladı.

Aşırı şişmanlık ve diyabet sorunlarının en az yüzde 70’inin kötü beslenme ve yetersiz egzersiz sonucu ortaya çıktığına dikkati çeken Gallo ve diğer bilim adamları, ancak zinde ve zayıf insanlarda görülen diyabet sorununa açıklama getirmenin daha zor olduğunu kaydetti.

Gallo, "Bu sonuç diyabet ve aşırı şişmanlığın nasıl oluştuğuna ilişkin anlayışımızla tutarlılık gösteriyor" dedi.

Diyabet vakalarının ne kadarının kimyasal maddelerle temasla ilişkili olduğunu tahmin etmenin mümkün olmadığına işaret eden Gallo, konu hakkında bu zamana kadar yapılan hayvan deneylerinin de vaka sayısını ölçmeye yönelik olmaması yüzünden yetersiz kaldığını kaydetti.