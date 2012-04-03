Sigara üremeyi durduruyor!

Sigaranın gebe kalma şansınıazaltmasının yanı sıra tüp bebek tedavisinide olumsuz etkilediğinin altını çizen Eurofertil Medikal Direktörü Dr. Hakan Özörnek, “Tüp bebek tedavisisırasında kadınların sigara içmesi kullanılacak yumurta kalitesini azaltarak gebelik

şansını düşürür” dedi.

Sigaranın olumsuz etkileri üzerine yapılan bilimsel çalışmalar, sigara içiminin doğurganlık üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ortaya koyuyor. Kadınlarda ve erkeklerde üreme sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olan sigara, kadınların yumurtalıklarına olumsuz yönde etki ediyor. Sigaranın yumurtalıklar üzerinde yarattığı zararın sigara içme süresiyle doğru orantılı olduğunu belirten Eurofertil Tüp Bebek Merkezi Medikal Direktörü Dr. Hakan Özörnek, “Sigara tütününde bulunan nikotin maddesi, yumurtalık hücrelerinin kadınlık hormonu salgılamasını azaltıyor ve yumurta hücrelerinde genetik anormallikler yaratıyor. Ayrıca, yumurtalıklarda depolanan yumurta hücreleri sigara içimine bağlı olarak hızla azalırken bu durum kadınlarda erken menopoz yaşanma riskini ortaya çıkarıyor” dedi.

ERKEKLERDE KISIRLIĞA SEBEP OLUYOR



Günde bir paketten fazla sigara içen erkeklerin sperm sayısı ve hareketliliğinde azalma görülürken, sperm şekillerinde bozulmalar ortaya çıkıyor. Sigaranın erkekler üzerinde kısırlığa yol açtığının yapılan araştırmalarla ortaya konulduğuna işaret eden Dr. Özörnek sözlerini şöyle sürdürdü: “Britanya’da 120 bin erkek üzerinde yapılan bir araştırma sigaranın erkekler üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koydu. Araştırmaya göre; sigara erkeklerde kısırlığa yol açıyor.”

TÜP BEBEK TEDAVİSİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Tüp bebek tedavisi sırasında sigara içmeye devam eden kadınların döllenmede kullanılacak yumurta sayısını azalttığının altını çizen Dr. Özörnek, sigara içmeye devam etmenin gebelik ve doğumşansını olumsuz yönde etkilediğini ve düşük riskini arttırdığını belirtti. Tüp bebek tedavisine başlamadan 2 ay önce sigarayı bırakmanın gebelik şansını arttırdığının yapılan çalışmalarla ortaya konduğunu ifade eden Dr. Özörnek, “Her ne kadar uzun süreli sigara içilmesi kadın yumurta hücrelerinde kalıcı hasara neden olsa da, tedaviye başlamadan sigaranın bırakılması başarı şansını olumlu yönde etkilemektedir. Gebeliği süresince sigara kullanan kadınlarda, düşük yapma ve prematür bebek doğurma riski artmaktadır” dedi.