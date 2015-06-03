Sigaranın zararları anne karnında başlıyor

Türkiye'de ise yaklaşık 15 milyon kişi sigara içiyor, her yıl yaklaşık 150 bin insanın buna bağlı bir hastalıktan hayatını kaybettiği biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü 1987 yılından bu yana 31 Mayıs’ı bütün dünyada ‘’Dünya Tütünsüz Günü’’ olarak kutluyor ve 31 Mayısı takip eden haftada bütün dünyada tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı sağlık sorunlarına karşı toplumu bilinçlendirme amacıyla birçok aktiviteler düzenleniyor.

“Sigara herkes için zararlı ama en çokta çocuklar için zararlıdır”

Sigaranın özellikle çocuklara çok daha zararlı olduğuna dikkat çeken Çocuk Sağlığı Hastalıkları, Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, sigaranın zararlarını şöyle anlattı: “ Sigara ve sigara dumanında çok zararlı 40 dan fazlası kanserojen 4000’den fazla kimyasal madde bulunur. Sigara içinde bulunan toksinlerden en çok nikotin, karbon monoksit ve katranın zararları yoğun olarak yaşanır.

Nikotin, bağımlılık yapan maddedir. Karbon monoksit, hücrelerin oksijen gereksinimlerinin karşılanmasını engeller. Katran ise solunum sistemindeki silia dediğimiz solunum yollarını koruyan tüycükler üzerine yapışır ve onların hareketlerini bozar. Sigara herkes için zararlı ama en çokta çocuklar için zararlıdır. Çocuklar sigara ile sıklıkla pasif olarak karşılaşır. Yani sigara içen bir yetişkinin sigara dumanı, çocuğun bulunduğu ortamda soluduğu havaya karışarak onu etkiler. Sigara dumanı önemli bir çevre kirleticisidir. Sigara içimi yalnızca içene değil, yanında bulunanlara da zarar verir; bundan en çok etkilenen grupta

bebekler ve çocuklardır. Akciğerleri henüz gelişmekte olan ve yetişkinlerden daha fazla ve hızlı nefes alıp veren çocuklar için sigaranın zararları daha yıkıcı olmaktadır. Bebekler ve çocuklar sigara kullanmayan gruplar olmalarına karşılık yetişkinlerin sigara içmelerinden en fazla etkilenen gruplar arasında yer almaktadırlar.”

“Sigaranın olumsuz etkileri aslında anne karında baslar”

Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, sigara kullanan hamile kadınların daha fazla du¨s¸u¨k yaptıklarını ve bebeğin erken doğumuna neden olabildiklerini, sigara içiminin bu riski üç kat arttırdığını söyledi. Bebeğin oksijen alamadığı için anne karnında yeterince büyüyemediğini, emzirme döneminde ise annenin süt miktarını azalttığını, bebeklerin büyüme ve gelişimlerini olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

Antony; “Sigara kullanılan ortamlarda büyüyen bebek ve çocukların sigarada bulunan toksik maddelerin etkisiyle mikroplara karsı savunma mekanizmaları zayıflamaktadır. Savunma sistemi zayıflayan bebekler mikroplarla karşılaştıkları zaman çok daha kolay ve ağır hastalanırlar. Sigara dumanı, solunum sistemindeki tüycüklerin hareketlerini azaltarak mikropların üst solunum yollarına yapışmasını kolaylaştırarak bronşit ve zatürre gibi akciğer hastalıklarını arttırır” dedi.

Sigara ortamında büyüyen bebeklerde ve çocuklarda orta kulak iltihabının çok sık görüldüğünü, sık kulak iltihabı geçiren çocukların kalıcı işitme kayıpları yaşadıklarını vurguladı. Sigara dumanına maruz kalan çocuklarda alerjik hastalıkların arttığını, Alerjik Rinit ve Astım oluşumunu tetiklediğini söyledi.

Çocuk Sağlığı Hastalıkları, Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra kalp hızının azaldığını ve kan basıncının düştüğünü, 12 saat sonra kandaki karbon monoksit seviyesinin normale döndüğünü söyledi. 2-3 hafta sonra kan dolaşımının ve akciğer fonksiyonlarının normale döndüğünü, 1-9 ay sonra öksürük ve nefes darlığının yok olduğunu, bir yıl sonra kalp krizi geçirme riskinin sigara içen bir kişiye göre %50 azaldığına dikkat çekti.

5 yıl sonra ağız ve boğaz kanseri geliştirme riskinin %50 ve 10 yıl sonra akciğer kanserinden ölme riskinin sigara içen bir kişiye göre %50 azaldığına, 15 yıl sonra sigara içmeye bağlı oluşan kalp hastalığı riskinin ise sıfırlandığına değindi.