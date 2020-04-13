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HaberlerAstroloji Haberleri Sıkıcı koşullar var
13.04.2020 - 00:00 |

Sıkıcı koşullar var

Ay bugün kısıtlayıcı Oğlak burcunda ilerlerken, Güneş de Pluton’la kare açı içinde duruyor.

Sıkıcı koşullar var

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün kısıtlayıcı Oğlak burcunda ilerlerken, Güneş de Pluton’la kare açı içinde duruyor. Moralimizi yüksek tutmalıyız. Bugünlerde duygusal yönden bizi zorlayan koşullarla karşılaşabiliriz. Gerçekçi bir bakış açısı gerekmekte. Sabah saatlerinde planlarda zorunlu değişiklikler yaşanabilir. Hızlı davranarak önlem alabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Ay’ın durumu ailevi konulara ya da evdeki koşullara eksiklik, yetersizlikler getiriyor olabilir. Saat 16:20-17:26 arasını daha iyi değerlendirmeye bakalım. Üstümüzde baskı yaratan durumlar artmakta. Böyle zamanlarda uzun vadeli düşünmek, sınırlarımızı korumak ve sabırlı olmak iyi olacak. Yaşlılarla ilgili konularla daha çok ilgilenebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/Köpek   Biraz daha sabırlı olmaya ihtiyacımız var. Mayalara göre güven vericiliği ve bağlılığı anlatan köpek günündeyiz. Sevdiklerimizle bir arada olmak, ailevi konularla ilgilenmek ya da yakın arkadaşlarımızla beraber olmak için uyumlu bir gün. Cesaret göstereceğimiz konularla da karşılaşabiliriz.

 

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Bugün

İş hayatınızda daha fazla sorumluluk almak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Üstlerinizle olan iletişiminiz gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için ciddiyetle çalışacaksınız. Öğle saatlerinde sezgilerinize daha çok güvenebilirsiniz. Gün içinde annenizle zaman geçirmek size iyi gelebilir. Gizli kalmış konular açılabilir.Devamını Oku

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Bugün

Yeni ufuklara açılmak için hevesli bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha gerçekçi davranabilirsiniz. Çalışma hayatınızda yeni şeyler öğrenmek sizi daha ileriye taşıyacaktır. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün için de paylaşımda bulunmak için organizasyonlar yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde duygusal konular ön plana çıkabilir.Devamını Oku

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Bugün

Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Çalışma hayatınızda tamamlanması gereken konularda detaylarla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortaklı para konularına ciddiyetle yaklaşmanız gereken zamanlar var. Parasal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar sizi etkileyebilir.Devamını Oku

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Bugün

İkili ilişkilerde denge arayışında olabilirsiniz. Açık düşmanlarınıza karşı dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalar gündeminizde önemli bir yer tutabilir. Sorumlu olduğunuz konuları düzeltmek ve daha iyi hale getirmek için uğraşı içinde olabilirsiniz. Öğle saatlerinde hayal gücünüzü kullanmanız işleri kolaylaştırabilir.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız sizi plan ve program yapmaya itebilir. Uğraştığınız işlerdeki eksikleri tamamlamak için zaman bulabileceksiniz. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Öğle saatlerinde kendinize zaman ayırabilirsiniz. İşte hizmet aldığınız kişiler gündeminizi etkileyebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz zamanlar var. Aşk gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Öğle saatlerinde sanatsal uğraşlar içinde olmak isteyebilirsiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Akşam saatlerinde gizli kalmış olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Eskide kalmış olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Öğle saatlerinde kendi iç sesinizi dinlemek daha kolay olabilir. Sorumlu olduğunuz konulara ciddiyetle yaklaşabilirsiniz. İşlerinizi düzeltip daha iyi hale getirmek için çabalayabilirsiniz. Akşam saatlerinde duygusal paylaşım içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde iletişim yönünden hareketli bir gündeminiz olabilir. Yakın çevrenizle ilgili gelişmelerden etkilenebilirsiniz. Yapacağınız sözleşmelerde detaylar ön plana çıkabilir. Sorumlu olduğunuz konularda eksiklikleri tamamlamak için daha fazla çalışmanız gerekebilir. Akşam saatlerinde duygu derinliği içinde olacağınız zamanlar var.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bütçeleme yapmak ve harcamalarınızı düzene sokmak sizi rahatlatacaktır. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek için çalışabilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız desteklerle daha rahat ilerleyebilirsiniz. İşlerinize ciddiyetle yaklaşacaksınız.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde kişisel yönden önem verdiğiniz konulara dikkatinizi verebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için hayal kuracağınız zamanlar var. Sezgilerinizle olayların üstesinden gelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ciddiyetle eğileceğiniz bir gündesiniz. Akşam saatlerinde gizli kalmış konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün bilemediğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir. İlişkide olduğunuz insanlara karşı kontrolünüzü kaybetmemeye özen gösterin. Öğle saatlerinde kendinizi daha fazla bulanık hissedebilirsiniz. Kabullenme içine gireceğiniz zamanlardasınız. Sizi hapseden kontrol dışı olaylardan rahatsızlık duyabilirsiniz. Akışta kalın.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. Arkadaşlarınızla paylaşım içinde olmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları düzeltmek ve daha iyi hale getirmek için çaba sarf edebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle güven ve paylaşım içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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