Sıkıcı koşullar var

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün kısıtlayıcı Oğlak burcunda ilerlerken, Güneş de Pluton’la kare açı içinde duruyor. Moralimizi yüksek tutmalıyız. Bugünlerde duygusal yönden bizi zorlayan koşullarla karşılaşabiliriz. Gerçekçi bir bakış açısı gerekmekte. Sabah saatlerinde planlarda zorunlu değişiklikler yaşanabilir. Hızlı davranarak önlem alabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Ay’ın durumu ailevi konulara ya da evdeki koşullara eksiklik, yetersizlikler getiriyor olabilir. Saat 16:20-17:26 arasını daha iyi değerlendirmeye bakalım. Üstümüzde baskı yaratan durumlar artmakta. Böyle zamanlarda uzun vadeli düşünmek, sınırlarımızı korumak ve sabırlı olmak iyi olacak. Yaşlılarla ilgili konularla daha çok ilgilenebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/Köpek Biraz daha sabırlı olmaya ihtiyacımız var. Mayalara göre güven vericiliği ve bağlılığı anlatan köpek günündeyiz. Sevdiklerimizle bir arada olmak, ailevi konularla ilgilenmek ya da yakın arkadaşlarımızla beraber olmak için uyumlu bir gün. Cesaret göstereceğimiz konularla da karşılaşabiliriz.