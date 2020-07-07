Kozmetik alışkanlıkları

Son zamanlarda hepimizin gündeminde yer alan Covid-19 virüs salgını, kişisel bakım ve hijyenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlamamızı sağladı. Herkesin kendi sıkı yönetimini ilan edip evden çıkmamaya gayret gösterdiği bu günlerde, kişisel bakımımıza yeni rutinler eklerken bazı alışkanlıklarımızı da değiştirmemiz gerektiğinin farkına vardık. Peki, bunlar hangi alışkanlıklarımız?

Her şey normale döndüğünde normalden kastım yeni normal hayatımız temkinli ve maskeli hayatımızdan bahsediyorum:) Kozmetik reyonlarında test ürünlerini denerken artık daha dikkatli olmamız gerekecek. Ürün ruj fondötense direkt dudağınıza ya da gözünüze sürmek yerine elinizin iç bilediğinde denemeniz ve sonra antibakteriyel mendille hızlıca silmeniz daha yerinde bir yöntem olabilir.

Sürekli yüzümüze dokunmak virüsü de kolay kapmamıza sebep olabiliyor. Sürekli yüzümüze dokunarak elimizde bulunan bakterilerin, yüzümüzde bulunan yağ kanallarını tıkamasını kolaylaştırabilir ve yüzümüzde sivilcelerin oluşmasına zemin hazırlayabiliriz.