Sinop'a gidenler yemeden dönmüyor: Boyabat ezmesi

Tarihi ve turistlik alanları ve mantısıyla gündem olan Sinop, Boyabat ezmesiyle de adından sıkça söz ettiriyor.

Sinop’un ve Boyabat’ın şekercisi haline gelen Şekerci Mehmet Gürbüz, 6 yıldır Sinop’ta hizmet veriyor.

Boyabat ezmesinin yurdun dört bir yanından büyük talep gördüğünü söyleyen işletme yetkilisi Serdar Gökceağaçlı, "6 yıldır Sinop’tayız. Hem biz hem de Sinoplular bizi çok sevdi. Daha önceki yıllara oranla bu yıl turlar az geldi. Ancak turların az az gelmesine rağmen bireysel gelen turistler oldukça yoğun ilgi gösterdi. Dükkânımız küçük şirin bir dükkan. Buraya gelen müşterilerimize önce günlük olarak yaptığımız ezmelerden ikramlık olarak tattırıyoruz. Ardından müşterilerimiz hediyelik kutulardan beğenirlerse alıyorlar.

Odun ateşinde kaynatılıyor

Boyabat ezmesi yaparken önce fındıklar kavruluyor. Ardından ezilerek odun ateşinde kaynatılan ağdayla karıştırılıyor. Bir saat dinlendirildikten sonra hamur topları haline getirilen Boyabat ezmesinin son olarak da üzerine ceviz konuyor. Şu anda Boyabat ezmesinin kilosu 80 lira" dedi.