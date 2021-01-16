Sırt Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Sırt Ağrısı Yürüyüş İle Geçer Mi?

İyi kas, kemik ve eklem işlevselliği ağrıyı, rahatsızlığı ve rahatsız edici semptomları sınırlar. Bu durum sağlıklı yaşam tarzının bir parçasıdır.

Sırt Ağrısına Ne İyi Gelir?

Sırt ağrısı, bir doktora görünmenin en yaygın nedenlerinden biridir. İyi haber şu ki, ağrı genellikle kendiliğinden geçer ve genellikle bir veya iki hafta sonra iyileşir. Çoğu insan sırt ağrısı çekerken yatakta kalmak ister. Aslında, yatak istirahati uzun zamandır olağan bir öneri olmuştur. Ancak mevcut çalışmalar, yatak istirahatinden tamamen kaçınılmasını önermektedir. Yatakta 48 saatten fazla kalmak hiçbir fayda sağlamaz ve hatta iyileşmeyi geciktirebilir.

Ağrı şiddetliyse, rahatsızlığı gidermek için yatakta bir gün geçirmek iyi bir fikir gibi görünebilir. Bununla birlikte, tam tersine, semptomları daha etkili bir şekilde kontrol etmek için, aktivitelerinizi düzenlemek, ancak sınırlı bir şekilde aktif kalmak daha iyidir. Araştırmalar, rahat pozisyonlar bulup hareket etmeye devam ederseniz, yatak istirahatine hiç ihtiyacınız olmayacağını gösteriyor.

Sırt Ağrısı Nasıl Geçer?

Yatakta bir veya iki günden fazla kalmak sırt ağrısını gidermeye yardımcı olmaz. Yatak istirahati olmadan daha hızlı iyileşebilirsiniz. Birazcık bile olsa hareket etmeye başladıkça veya yürüme gibi aktivitelere ne kadar erken başlarsanız, durumunuz o kadar hızlı iyileşir.

Sıcak veya soğuk kompres uygulamak genellikle etkilidir. Bazı insanlar ağrı kesiciler veya reçetesiz satılan ilaçlar alarak ağrıyı keserler. Ancak uzun süre ilaç alınmamalıdır.

İyileşmeyen şiddetli, devam eden bir sırt ağrınız varsa, sırt problemleri ve diğer kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları konusunda uzmanlaşmış bir sağlık uzmanına gitmek iyi bir fikir olabilir. Bu uygulayıcılar ağrınızı tedavi etmek için pasif ve aktif teknikler kullanabilirler.

Sırt Ağrısı Yürüyüşle Geçer mi?

Yürüme veya yüzme gibi aktif yaklaşımlar genellikle en etkilidir. Bel ağrısını hafifletmenin en iyi yolu egzersiz yapmaktır. Bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuzun tavsiyesini alın.

Fizyoterapist gibi, sizin için doğru olan etkinlikleri açıklayabilecek biriyle (örneğin bir tıp uzmanı) birlikte çalışmak yararlı olabilir.

Sırt ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilecek birçok aktivite vardır. Merkezin etrafındaki kasları, karın kaslarını ve bel kaslarını güçlendiren aktiviteleri dahil etmeye çalışın. Araştırmalar, aşağıdaki aktivitelerin sırt ağrısını hafifletmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir; hafif ağırlık kaldırma, yoga yapmak, yürüyüş ve koşu bandı kullanmak.

Kronik Sırt Ağrısı İçin Neler Yapmak Gerekir?

Sırt ağrınızı tetikleyen egzersizlerden kaçının. Bazı aktiviteler, zarar vermeden geçici ağrıya neden olabilir. Zarar vermeden acıya neden olabilecek etkinlikler ile zarar verebilecek etkinlikler arasında nasıl ayrım yapılacağını öğrenmek için kalifiye bir terapiste görünün.

İlk başta düz bacaklarla mekik çekmekten, sırtüstü yatarken bacağınızı kaldırmaktan, omuza bastırmaktan veya ayakta dururken pazı kıvırmaktan kaçınmak isteyebilirsiniz. İyileşmeye başladığınızda, sırt ve derin karın kaslarınızı güçlendirmek için daha karmaşık egzersizler ekleyebilirsiniz. Kronik sırt ağrısı olan kişiler için bir egzersiz programına katılın. Kendi başınıza yapmaya çalışmazsanız, programa bağlı kalmak genellikle daha kolaydır.

Su yerçekiminin etkilerini sınırladığından ve hareketleri azalttığından, yüzme, vertebral diskler üzerindeki baskının minimum düzeyde kaldığı bir aktivitedir. Bu nedenle, özellikle iyi kas kazanımı ve doğal germe sağladığı için omurgadan muzdarip herkes için klasik olarak tavsiye edilir.

Aslında, hareketsiz kalmanın bel ve sırt ağrısı riskini artırdığı, aynı zamanda çok fazla egzersiz yapmanın da kanıtlanmış olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle ölçülü hareket etmeliyiz ama hareket etmelisiniz.

Sırt Ağrısı Çekenler Nelere Dikkat Etmeli?

Önemli baskı oluşturan tüm sporlardan, özellikle de bizi sırt için asimetrik bir pozisyona yerleştirirlerse, kaçınılmalıdır. Diğer bir deyişle omurgayı sıkıştıran (koşma, ip atlama, at, judo), ani ve asimetrik hareketler gerektiren sporlardan (tenis, squash, golf) ve şok olabilen tüm aktivitelerden kaçınmak daha iyidir.

Yüksek performanslı ekipmana sahip olun, egzersizden önce ısının ve sonrasında esneyin, sırt ağrısı göründüğünde nasıl dinlenip duracağınızı bilin.