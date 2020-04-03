Siyah noktalarınıza savaş açın

Neden siyah noktalarım var?



Siyah nokta, yağ, ölü deri hücreleri ve bakterilerin bir karışımından oluşur. Gözenekleri tıkayabilir ve siyah nokta adı verilen küçük lekelere neden olabilirler. Ciltte biriken sebum ve yağ karışımı okside olabilir ve siyaha dönüşebilir ve siyah noktalar adını buradan alır. Siyah noktaların T bölgesi gibi daha yağlı cilt bölgelerinde ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir.



Siyah noktalar; hormonlardan, zayıf cilt bakımından ve stresten oluşabilir.



Siyah noktaları önleme ve temizleme

1. Salisilik asit ile temizleyin



Siyah noktalarınız varsa, iyi bir cilt bakımı rutininizin olması önemlidir. Cilt temizleme, siyah noktaların oluşmasında büyük bir faktör olan fazla yağı ortadan kaldırdığı için gereklidir. Cildinizi temizlemek için etkili ama çok sert olmayan salisilik içeren bir ürünle cildinizi günde iki kez temizlemeye çalışmalısınız.

2. Peeling

Ölü cilt hücrelerinin cildin yüzeyinden kaldırılması, siyah noktaların ortaya çıkma olasılığını azaltır. Cildinize peeling yapmak, ölü cildi cildin yüzeyinden kaldırmaya yardımcı olurken; geride temiz ve taze bir cilt tabakası bırakır. Böylece, sonra uygulayacağınız ürünler cildinize daha hızlı nüfuz edecek.

3. Kömür ve kil maskeleri

Kil ile formüle edilmiş maskeler, cildinizin yüzeyinden kirleri çıkarmaya ve gözeneklerinizin görünümünü en aza indirirken yağ üretimini düzenlemeye yardımcı olabilir. Maskeler, cildin derinlemesine temizlenmesine yardımcı olur.



4. Doğru nemlendiriciyi kullanın

Cildin ihtiyaç duyduğu nemi sağlamak için ciltteki yağ üretimini düzenleyebilen ve komedojenik olmayan, hafif bir formül yapısına sahip nemlendiricileri tercih edin. Siyah nokta oluşumunu artırabilecek gözenekleri tıkayabilecek kalın nemlendiricilerden kaçının.