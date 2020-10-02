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02.10.2020 - 22:22 |

Soğan Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Soğan suyu nasıl yapılır?

Halk arasında doğal antibiyotik ve her derde deva olarak bilinen soğan ve soğan suyu pek çok hastalığı önlemeye yardımcı oluyor. Soğanın içinde A, B, C ve E vitaminleri bulunur. Faydaları sebebi ile uzmanlar tarafından sıkça kullanılması önerilen soğan suyu da pek çok hastalığa karşı kalkan görevi görür. İşte, soğan suyu hakkında bilinmesi gerekenler.

Soğan Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Soğan suyu nasıl yapılır?
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Soğan suyu, yemeklere lezzet vermekle kalmıyor içinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde pek çok hastalıktan da korunmanıza yardımcı oluyor.

Soğan Suyu Neye İyi Gelir?

Soğan suyunun saymakla bitmeyecek kadar çok faydası vardır. Doğal antibiyotik olarak da bilinen soğan suyunun başlıca özellikleri;

l Soğan suyu, doğal bir idrar söktürücü özelliğe sahiptir ve sindirimi kolaylaştırır.

l Cilt yüzeyinde oluşan yaraların en kuşa süre içinde iyileşmesini sağlar.

l Vücutta bulunan kanser hücreleri ile savaşır ve yapılan araştırmalar sonucunda birçok kanser çeşidini önleyici bir özelliğe sahip olduğu tespit edilmiştir.
l Bağışıklığı güçlendirir ve hastalıklara karşı kalkan görevi görür.

l Bağırsakların düzgün çalışmasını sağlar ve sindirimi hızlandırır.

l Kulak ağrılarını hafifletmede etkilidir.

l Mide problemleri yaşayan kişilerin bolca soğan suyu tüketmesi gerekir.

l Kemik sistemini koruması ile bilinir.

l Saçların uzamasına yardımcı olur.

l Cilde çok iyi gelir. Yaraların iyileşmesine yardımcı olur ve cildin parlamasını sağlar.

l İltihaplanmalara ve alerjik hastalıklara iyi gelir.

Soğan Suyu Nasıl Yapılır?

Soğan suyu, hazırlanırken uzmanların uyardığı bir konu da seçilen soğan türüdür. Soğan suyu elde etmek için kahverengi soğan tercih etmeli ve sirkeli suda iyice yıkamaya özen göstermeniz gerekir. Daha sonra dörde böldüğünüz soğanları orta boy bir tencerenin içine alıp üstüne 2 bardak su ekleyerek kaynatmanız gerekiyor.

5 dakika kaynama süresinin ardından soğan suyunu süzerek ılımaya bırakmanız gerekir. Soğan suyu, bazı ilaçlarla tepkimeye girerek ilaçların etkilerini azaltabilir ya da çoğaltabilir. Bazı durumlarda soğan suyu ciltte kızarıklık ve alerji oluşumuna neden olabilir. Midede şişkinlik, mide rahatsızlıkları ve gaz sorunları da ortaya çıkarabilir.

Soğan Suyunun Faydaları Nelerdir?

l Soğan suyu, saçın hızlı bir şekilde uzamasına, canlılık kazanmasına ve güçlenmesine yardımcı olur. 2002 yılında yapılan araştırmalar sonucu soğan suyunun saç kırana da iyi geldiği tespit edilmiştir. Erkeklerde dökülen saçları önlemeye yardımcı olur.

l Soğan suyunun içinde yüksek oranda antioksidan bulunduğu için zayıflamayı kolaylaştırır. Soğan suyu, aynı zamanda çok güçlü bir yağ yakıcıdır.

l Soğan suyu, çok iyi bir idrar söktürücüdür ve metabolizmayı hızlandırır. Soğan suyu belli kontroller altında 15 gün düzenli olarak doğru bir şekilde tüketildiği zaman 3-4 gün içinde adet söktürücü özelliğe sahiptir.

l Kulak tıkanıklığı sorunu yaşayan kişilerin kulakta biriken iltihabın akmasına yardımcı olur.

l Soğan suyu cildi besler ve canlandırır. Sivilce ve yara izlerinin azalmasına yardımcı olur. Cildin erken yaşlanmasını önlemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarından korunmaya yardımcı olur. Cilt enfeksiyonlarını engellemeye yardımcı olur.

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