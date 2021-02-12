Şömine Yapımı Ve Malzemeleri: Şömine Yaptırma Maliyeti (Fiyatları) Nedir?



Mekanları hem gerçek anlamda hem de psikolojik olarak ısıtan şömine çeşitleri, günümüzde tasarımına bağlı olarak birçok farklı çeşit üzerinden ele alınabiliyor. Mekanın yapısına ve kişisel istekleri uygun şekilde, ele alınacak malzemeler eşliğinde harika şömineleri hayata geçirmek mümkün.



Şömine Yapımı Malzemeleri



Şömine yapımı için ele alınması gereken birtakım malzemeler söz konusudur. Bu malzemeler kullanılmak suretiyle güzel bir görüntü altında harika bir şömineye sahip olmak mümkün.



- Ahşap tahta çeşitleri

- Çimento

- Keçe

- Çatı kısmı

- Izgara koruyucu Kalkan

- Kum tanecikleri

- Damper

- Ezilmiş taş parça çeşitleri

- Kil



Genel olarak bu malzemeleri ele almak suretiyle, aşamalı şekilde uygulama gerçekleştirerek harika bir şömine yapımı yapılabilir. Artık evlerinin vazgeçilmezleri olan ve aynı zamanda otel ve benzeri birçok yerde kullanılan şömineler, sıcak tutmasını yanı sıra harika bir görsel şıklık sağlıyor.



Şömine Nasıl Yapılır?



Şömine yapmak için sıralı bir şekilde ve aşamalı olarak gerekli unsurlar dikkatle ele alınmalıdır.



- Öncelikle yükseklik ve genişlik ile beraber en ve boy olarak ölçüm yapılmalıdır.

- 60 cm boyutunda şöminenin temeli kazılmalıdır.

- Daha sonra bu bölüme kum taneleri ile beraber ezilen taş parçaları yerleştirilmelidir.

- Şöminenin etrafı için çimentoyu dökmek adına kalıp hazırlanmalıdır.

- Çimentoyu hazırladıktan sonra kalıbın içerisine dikkatli bir şekilde dökülebilir.

- Daha sonra streç bir film ve benzeri malzemeler ile kalıp etrafı sarılarak bir hafta kurutulmaya bırakılmalıdır.

- Bundan sonra duvar döşemeleri yapmaya başlanabilir.

- Bu doğrultuda iki tane çatı temeli kullanılarak dikkatli bir şekilde işlem yapılmalıdır.

- Özellikle tuğlaları dizerken 1 dakikada suda bekletmek önemlidir.

- Sonra en önemli kısım için baca bölümüne geçilmelidir. Bu bölümde yapılacak uygulamada çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Karbonmonoksit gazının çevre yayılmaması için çok dikkatli bir uygulama yapılmalıdır.



Bu şekilde planlama doğrultusunda evin hacmine ve yapısına bağlı olarak, farkı tasarımları altında şömine yapmak mümkün. Özellikle hazır kalıplar ve baca sistemleri ile beraber malzemeler kullanmak suretiyle, evde rahatlıkla şömine hazırlanabilir. Tabii bunu gerçekleştirirken bazı bölümler için profesyonel bir destek de alınabilir. Böylece çok daha uygun maliyetler altında işlem gerçekleştirmek mümkün.