Sonbahar aylarında da yaz stilinden vazgeçmeyenler için: The Latest Thing

Baharın gelmesiyle ortaya çıkan çiçek desenli parçalardan yaz sıcaklığını hala hissettiğimiz sonbahar döneminde de vazgeçmeyenler için en ideal parçalar The Latest Thing koleksiyonunda.

The Latest Thing iddialı ve alışılagelmişin dışında bir stil sevenler için rüzgarlı sonbahar günlerinde ideal ve kış sezonunun en sevilen parçalarından bandaj büstiyer, mini crop üst ve etek gibi örme parçalar da sunuyor.

Yaz elbiselerini veya eteklerini yeni sezonda da rahatça kullanmanız için The Latest Thing farklı renk seçenekleri ve balon kol detaylarıyla dikkat çeken gömlek ceket parçalarıyla karşınızda.