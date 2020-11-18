Sorumluluklara odaklıyız

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay Oğlak burcunda ilerlerken iş konularında daha çok ilerleme var. Sabah saatlerinde eldeki işlere zaman ayırmak olumlu olacak. Duygusal açıdan çok rahat olmasak da, daha gerçekçi adımlar atabiliriz. Özellikle görüşmeler, bir plan üzerinde durmak, araştırma yapmak bizi daha etkin kılabilir. Enerjimizi konsantre edebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Düşüncelerimizde bizi kısıtlayan ya da engel oluşturan konular da var. Ancak olaylara uzun vadeli bakmak ve özellikle iş konusunda uygun adımlar için harekete geçebiliriz. Somut düşünmek gerekiyor. Akşam saatlerinde daha fazla çaba içindeyiz. Ancak günün geç saatlerinde öfke ve şiddetin neden olabileceği olumsuzluklara dikkat etmeliyiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/ Su Dışsal etkilere açık bir gündeyiz. Su burcu değişkenliği, esnekliği ve yönsüzlüğü temsil eder. Duygusal nedenler yüzünden dağılabiliriz. Kimi zaman kendimizi yeteri kadar kontrol edemeyebiliriz. Gün boyunca daha tutarlı ve kararlı olmak yönünde test edileceğiz.