Sorunsuz bir gebelik için sağlıklı yaşa

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Evrim Aksoy ve Op. Dr. Serkan Oral, 41’inci haftaya sorunsuz ulaşmanın altın kurallarını paylaşıyor.

GEBELİKTE DÜZENLİ MUAYENE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Op. Dr. Evrim Aksoy, gebelik kontrollerinin 32’nci haftaya kadar ayda bir kez, 32-36’ncı haftalar arası 15 günde bir kez, 36’ncı haftadan 40’ncı haftaya kadar da haftada bir kez muayenenin gerekliliğini vurguluyor. Normal gebelik tespit edildikten sonra baş ve popo mesafesini hesaplayan CRL ölçümü yapılıyor. Gebelikte 12’nci haftaya ulaştığı bilinen bebeğe ‘Down sendromu’’ tarama testi yapılıyor. İkili test taraması ile kandaki biyokimyasal değerler incelenerek bebeğin ense kalınlığı ölçümleri değerlendiriliyor. 14’ncü haftada bebeğin cinsiyetini belirleyebildiklerini belirten Op. Dr. Aksoy, 20-22’inci haftalar arasında renkli doppler ultrasonografi ile rahime gelen kan akım formlarını inceleyerek bebekte gelişebilecek kilo alamama ve preeklampsi gibi hastalıkların tahminini yapabildiklerini sözlerine ekliyor.

İkili tarama testini kaçıranlara, 15’nci ve 20’nci haftalarda, tanı koyma hassasiyeti biraz daha düşük ve eski bir yöntem olan üçlü tarama testi uygulanabiliyor. Dörtlü tarama testinin de Liv Hospital’da uygulandığını belirten Op. Dr. Aksoy, “Her zaman ikili test taramasını öneririz. Riskleri erken belirlemek, erken müdahale açısından önemli” diyor. Risk taşıyan hastalarda anomali riskine karşı amniyosentez düşünülüyor. Ayrıca çok yeni bir yöntem olan NIPT (noninvaziv prenatal test), 9-10’uncu haftalardan itibaren uygulanabiliyor.

Tüm bu testler, trizomi13, trizomi18, trizomi21, down sendromu bozuklukları ve cinsiyet belirlemede hekime yardımcı oluyor. Ayrıca 13’ncü haftalardan itibaren uygulanan Koryon Villüs Biyopsi ile plesantadan doku örneği alınarak, oluşacak problemleri erkenden saptamak mümkün. 24-26’ncı haftalara sağlıklı ulaşan gebelere, şeker veya gizli şeker olarak bilinen hastalık için, şeker yükleme testi yapılması öneriliyor. 32’nci hafta, nst non stres adı verilen bir yöntemle erken doğum riski saptanabiliyor ve anne adayının 40’ncı haftaya sorunsuz ulaşması sağlanıyor.

İKİ KAT DAHA FAZLA YEMEK GİBİ DEĞİL, İKİ KAT DAHA SAĞLIKLI BESLENMEK

Op. Dr. Serkan Oral, sağlıklı beslenmeyi hamileliğin başlangıcından itibaren alışkanlık haline getirmeyi öneriyor. Çünkü bebeğin organ gelişimi hamileliğin ilk birkaç haftasında oluşuyor. Bunun için gebe kalmadan üç ay önce başlayan ve 12’nci haftaya kadar devam eden folik asit desteği önemli. Bol bol meyve, sebze ve tahıl ürünleri tüketmek, yağsız protein ve düşük yağlı süt ürünlerini tercih etmekse anahtar kurallar. Ayrıca deniz mamulleri iyi bir protein ve demir kaynağı olsalar da Op. Dr. Oral, bazı türlerin tehlikeli seviyelerde cıva içerdiğine ve bunun bebeğin gelişen sinir sistemine zarar verebileceğine yönelik uyarıyor. Çiğ balıklardan, istiridye ve midye gibi kabuklu hayvanlardan ve dondurulmuş deniz ürünlerinden kaçınmak hamilelik süreci boyunca şart. Ayrıca bahçe, tarla gibi yerlerden gelen meyve ve sebzelerin çok iyi yıkanması, kafeine düşkünseniz tüketiminizi sınırlandırmak, alkol tüketimini bırakmak, dokuz ay sürecinde sigaradan uzak durmak ve hatta pasif içici olmamaya da özen göstermek büyük önem taşıyor.