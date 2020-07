Sorunsuz gebelik için düzenli muayene şart

Aksoy, “Gebelik kontrollerinin 32’nci haftaya kadar ayda bir kez, 32-36’ncı haftalar arası 15 günde bir kez, 36’ncı haftadan 40’ncı haftaya kadar da haftada bir kez muayene gerekir.” dedi.



Liv Hospital Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Evrim Aksoy ve Op. Dr. Serkan Oral, gebelik ile ilgili bilgiler verdi. Her zaman ikili test taramasını öneren Aksoy, “Her zaman ikili test taramasını öneririz. Riskleri erken belirlemek, erken müdahale açısından önemli. Risk taşıyan hastalarda anomali riskine karşı amniyosentez düşünülüyor. Ayrıca çok yeni bir yöntem olan NIPT, 9-10’uncu haftalardan itibaren uygulanabiliyor.” diye konuştu.



Testlerin down sendromu bozuklukları ve cinsiyet belirlemede hekime yardımcı olduğunu ifade eden Aksoy, “Koryon Villüs Biyopsi ile plesantadan doku örneği alınarak, oluşacak problemleri erkenden saptamak mümkün. 24-26’ncı haftalara sağlıklı ulaşan gebelere, şeker veya gizli şeker olarak bilinen hastalık için, şeker yükleme testi yapılması öneriliyor. 32’nci hafta, nst non stres adı verilen bir yöntemle erken doğum riski saptanabiliyor ve anne adayının 40’ncı haftaya sorunsuz ulaşması sağlanıyor.” şeklinde konuştu.



Sağlıklı beslenmeyi hamileliğin başlangıcından itibaren alışkanlık haline getirmeyi öneren Oral, “Bebeğin organ gelişimi hamileliğin ilk birkaç haftasında oluşuyor. Bunun için gebe kalmadan üç ay önce başlayan ve 12’nci haftaya kadar devam eden folik asit desteği önemli. Bol bol meyve, sebze ve tahıl ürünleri tüketmek, yağsız protein ve düşük yağlı süt ürünlerini tercih etmekse anahtar kurallar.” diye kaydetti.