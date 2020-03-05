‘Sosis, salam kanser yapıyor’

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, kalın bağırsak farkındalık ayı nedeniyle Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nde etkinlik düzenledi. Dernek Başkanı Prof. Dr. Ayhan Kuzu, son yıllarda kalın bağırsak kanserinin genç yaşlarda görülme sıklığında artış yaşandığını kaydetti. Özellikle genç yaşlarda kalın bağırsağın makata yakın bölgesinde gelişen rektum kanseri vakalarındaki artışın kolon kanserine oranla iki kat daha yüksek olduğunu belirten Kuzu, “1950 doğumlu bireylere göre, 1990 doğumlu genç nüfusta kolon kanseri görülme sıklığı iki kat, rektum kanseri görülme sıklığı ise dört kat daha fazla. Bu veriler gösteriyor ki, maalesef kalın bağırsak kanseri genç nesillerin hastalığı olacak” diye konuştu. Prof. Dr. Cem Terzi de, toplumda hazır gıda tüketildikçe, kanser ve şişmanlığın arttığını belirterek, şunları söyledi:



“Türkiye, gelişmekte olan ülkeler içerisinde tam bir sınır noktasında. Ya önümüzdeki 10 yılda batı tip bir beslenmeye geçecek dolayısıyla şişmanlık ve Tip-2 diyabet, ona bağlı olarak da kanser ve kronik hastalıklar artacak. Kalın bağırsak kanseri beslenmeyle alakalı bir durum. Dolayısıyla biz bu kadar salam, sosis, sucuk tüketirsek, bu kadar çok hazır pizza yersek, bu kadar çok hamburger tüketmeye devam edersek, Türk mutfağından batı mutfağına geçersek bizdeki kanser oranları da şişmanlık oranları da çok çok artacak. Bir tek pastırmayı hariç tutabiliriz. Devletin halk sağlığı açısından önlemler alması lazım.”