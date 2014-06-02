Stres spermleri yavaşlatıyor
Bilim adamları stres altındaki erkeklerin spermlerinin daha az sayıda ve yavaş olduğunu ortaya çıkardı.
Daily Mail'in haberine göre stresi erkeklerde kısırlığa neden olabiliyor.
Fertility and Sterility dergisinde online olarak yayınlanan araştırmada, stresin spermlere ve semen kalitesine zararlı olduğu ortaya çıkarıldı. Stres spermlerin yumurtayı dölleme şansını azaltıyor.
Araştırmacılardan Dr. Pam Factor- Litvak, stresin sperm kalitesini azalttığını ve spermleri yavaşlattığını belirtti.
Yaşları 38-49 arasında değişen 193 erkeğin iş ve sosyal hayatındaki stresi ölçüldü ve semen örnekleri incelendi. Yapılan testler sonucu stres seviyesi yüksek gönüllülerin semenlerinin kalitesinde düşüş saptandı.
İş hayatındaki stresin testesteron seviyesini düşürdüğü biliniyor. Ancak işsiz erkeklerin de semen kalitesinin oldukça düşük olduğu kaydedildi. Zira işsizlik de büyük bir stres kaynağı olarak görülüyor.