Stresli kişiler için 3 kolay öğle yemeği tarifi

Sürekli yoğun ve iş koşuşturması yüzünden öğle yemeğine vaktiniz yoksa sizin için hızlıca hazırlayabileceğiniz 3 kolay öğle tarifini paylaştık. Özellikle stresli dönem geçirenler bu pratik ve besleyici tarifleri mutlaka denemeli! Yemekhanelerde yapılan yemekleri yiyemiyorsanız ya da vaktiniz yoksa kolay ve sağlıklı besinlerle bu tarifleri yapabilirsiniz. İşte stresli kişiler için 3 kolay öğle yemeği...

Yumurtalı avokado salatasıyla sandviç





4 porsiyon

Malzemeler:

-8 büyük yumurta

-1/3 fincan mayonez

-Yarım su bardağı sade yoğurt

-1 yemek kaşığı hardal

-1 yemek kaşığı limon

-3 yemek kaşığı kıyılmış taze maydanoz

-2 yemek kaşığı doğranmış taze fesleğen

-Tuz

-Karabiber

-2 tatlı kaşığı kapari

-3 adet kereviz sapı

-1 demet yeşil soğan

-1 avokado

-8 dilim tahıllı ekmek

-1 büyük domates

-1 büyük yaprak marul

Nasıl yapılır?

-Öncelikle yumurtaları orta ateşte kaynatın ve üzerini kapatın. 10 dakika kadar sıcak suda bekletin.

-Yumurtaları soğuk sudan geçirin ve tamamen soğumasını ekleyin. Daha sonra soyun ve bir kaba aktarın.

-Küçük bir kapta mayonez, yoğurt, hardal, limon kabuğu rendesi, limon suyu ve sirkeyi birlikte çırpın.

-Dereotu, maydanoz, fesleğen, tuz ve karabiber ekleyin.

-Karışımı yumurtaların üzerine dökün ve kapari, kereviz, yeşil soğan ve son olarak avokado ekleyin.

-Sandviçleri yapmak için, yumurta salatalarının yaklaşık dörtte birini bir parça ekmeğin üzerine alın.

-Domates, marul ve başka bir parça ekmekle doldurun.

-Kalan sandviçleri de bu şekilde tekrarlayın.

Izgara hellim ve otlu domates salatası





Malzemeler:

-1 kilo domates

-Yarım çay bardağı limon suyu

-Tuz

-Taze çekilmiş karabiber

-Sızma zeytinyağı

-5 adet hellim peyniri

-5 fesleğen yaprağı

-2 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz

Nasıl yapılır?

-Izgara tavasını orta ateşte önceden ısıtın.

-Domatesleri servis tabağına yerleştirin ve üzerine limon sıkın.

-Tuz ve karabiberi de ekleyin.

-Izgarayı yağ ile fırçalayın, ardından hellim peynirleri ekleyin. Peynirin her iki tarafını da

-1 dakika boyunca ısınana kadar çevirerek pişirin.

-Domateslerin üzerine yerleştirin ve salatayı zeytinyağı ile karıştırın.

-Fesleğen ve maydanoz serpin. Hemen servis yapın.

Kabak erişteli hindi köfte





Malzemeler:

-1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

-1 adet kıyılmış tatlı soğan

-2 adet kıyılmış sarımsak

-1/4 fincan taze kıyılmış maydanoz

-3 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

-3/4 çay kaşığı koşer tuzu

-1/2 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

-2 adet temizlenmiş göğüs hindi

Makarnası için:

-3 kilo spiral kesilmiş kabak

-1/2 çay kaşığı koşer tuzu

-2 su bardağı istediğiniz hazır soslardan biri

-Süsleme için parmesan peyniri

Nasıl yapılır?

Köftesi için:

-Fırını 180 derecede ısıtın. Bir fırın tepsisini alüminyum folya ile kaplayın ve üzerini

yağlayın.

-Tavada zeytinyağını orta ateşte ısıtın. Soğanı ekleyin ve yumuşayıncaya kadar yaklaşık

5 dakika sote edin.

-Sarımsakları ekleyin ve 1 dakika daha soteleyin.

-Karışımı orta bir kaba aktarın ve soğuması için bekleyin.

-Maydanoz ve parmesanı karıştırın. Üzerine tuz ve karabiberi ekleyin.

-Karışımı toplar haline getirin ve hazırladığınız fırın tepsisine yerleştirin.

-Köfteler tamamen pişene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

-Kabak makarna için; kabak ve tuzu bir kabın içinde 5 dakika bekletin.

-Büyük bir tencerede tuzlu suyu kaynatın. Kabakları 1 dakika boyunca suda bekletin.

-Daha sonra haşlanmaları için tencereye koyun.

-Kabak eriştileri 4 tabağa bölün ve üzerlerine köfteleri yerleştirin.

-İstediğiniz sos ile kaplayın ve üzerini parmesan peyniriyle süsleyin.

Afiyet olsun.