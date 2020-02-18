Su Soley, 22 Şubat'ta Tamirane Akasya sahnesinde!

Zamansız Aşk isimli son teklisi ile büyük beğeni toplayan Su Soley, sahnede yeni şarkısını da seslendirecek. En sevilen şarkılarına ve cover şarkılara da repertuvarında yer verecek olan sanatçı, unutulmaz bir gece yaşatacak.

Dünya mutfağından lezzetleri ve nitelikli sahne programı ile Tamirane, Anadolu yakasında Akasya içerisinde, Zuhal Müzik işbirliği ile keyif dolu deneyim alanında, Avrupa yakasında ise Uniq İstanbul içerisinde üç tarafı ormanlarla çevrili mekanında, sizleri iyi müzik ve iyi yemekle ağırlamaya devam ediyor.

Su Soley, kendine has yorumuyla seslendireceği şarkılar ile 22 Şubat Cumartesi gününe müzik ve eğlence katacak.