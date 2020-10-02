Şubat Meyveleri Ve Sebzeleri Hangileridir, İsimleri Nelerdir?

Sebze ve meyveler iklim şartlarına göre değişkenlik gösterir. İnsan vücudu için yüksek oranda vitamin ve mineral alınması meyve ve sebze tüketimi ile gerçekleşir. Şubat ayında ise belirli sebze ve meyveler tüketilmelidir.

Şubat Ayında Tüketilmesi Gereken Sebzeler Nelerdir?

Sağlığımız için sebzelerin ve meyvelerin tüketilmesinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Özellikle kış aylarında pek çok mikrop ve virüsten korunabilmek için gerekli olan vitaminleri almamız gereklidir. Bu da sebze tüketiminin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Şubat ayı içerisinde tüketilmesi gereken sebzeler ise şunlardır:

- Şalgam

- Pırasa

- Kırmız, siyah ve beyaz turp

- Karnabahar

- Havuç

- Şalgam

- Brokoli

- Balkabağı

- Brüksel Lahanası

- alabaş

- Lahana

- Kereviz

- Pancar

- Kıvırcık Lahana

Şubat Ayında Tüketilmesi Gereken Meyveler

Meyveler pek çok vitamin içermektedir. İnsan vücudunun ihtiyacı olan vitaminler meyvelerde bulunmaktadır. Fakat meyve tüketiminde dikkat edilmesi gereken nokta mevsim meyvelerinin tüketilmesidir. Şubat ayında ise tüketilebilecek pek çok meyve bulunur. Bu meyveler şunlardır:

- Portakal

- Ayva

- Armut

- Kestane

- Avokado

- Limon

- Yerli muz

- Elma

Şubat Meyve ve Sebzelerin Faydaları Nelerdir?

Kış mevsiminin gelmesi ile soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklar da artmaya başlamaktadır. Pek çok hastalıktan korunmak için mutlaka bağışıklık sisteminin yüksek tutulması gerekir. Bu nedenle sebze ve meyvelerin tüketimi oldukça önemlidir. Şubat ayında tüketilmesi gereken bazı meyve ve sebzelerin insan vücuduna olan faydalarını sizlere aşağıda listeledik.

- Brokoli A vitamini ve potasyum bakımından zengin bir sebzedir. Folik asit kaynağı olan brokolinin çok pişirilmeden tüketilmesi önerilmektedir.

- Kükürtlü sebzeler grubunda bulunan Brüksel lahanası kanser savaşçısı bir sebze olarak bilinir.

- Şubat ayı içerisinde tüketilmesi gereken sebzelerden olan lahana yaşlanmayı önler. Mide ve yemek borusu kanserinin tehlikesini azaltır. Bağırsakların iç yüzeyini korur ve yaraların iyileşmesini sağlar.

- Armut yemeklerden önce tüketilmesi gereken bir meyvedir. A, B1, B2, B3, B6, ve C vitaminleri yönünden zengin bir meyvedir.

- İshal ve kabızlığa iyi gelen meyvelerden olan elma yüksek derecede A ve C vitamini içermektedir.