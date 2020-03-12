Merhaba değerli okurlar her zaman olduğu derinlemesine inceleyeceğimiz bir tarifle yeniden birlikteyiz.

Genellikle kekleri tatlı olarak tükettiğimiz için tuzlu kekler oldukça yabancı olduğumuz bir konu…

İşte bu noktada sizlere hem karmaşık hem de inanılmaz basit reçeteler sunarak tuzlu keklerden birkaç tarif sunmak istiyorum.

Böylece bir sonraki yazımda paylaşacağım bir diğer peynir keki olan cheescake diyebildiğimiz keklerin reçetelendirmesini ve tariflerini inceleyeceğiz…

Tuzlu muffin keki

Sevgideğer okurlar bütün malzemeleri aynı kapta karıştırarak yapabileceğimiz bu kek için;

4 yumurta (240 gr)

Bir buçuk su bardağı yoğurt (300 gr)

Bir buçuk su bardağı sıvı yağ (260 ml)

3 su bardağı un (420 gr)

Bir tatlı kaşığı tuz (10 gr)

Bir paket kabartma tozu

Kekimizin ana malzeme harcı hazır olmuş oldu şimdi pişirme kabına aktarabilirsiniz ya da dilerseniz içeriğini zenginleştirmek ve çeşitlendirmek için yapacağımız eklemelere değinelim;

Öncelikle un miktarını azaltarak mısır unu ekleyebileceğinizi belirtmek istiyorum. Hatta dilerseniz tamamen mısır unu kullanarak yumuşacık kek kıvamında mısır ekmeği elde edebilirsiniz.

Bir başka yakışan şey dereotu ve maydanoz hatta ıspanak doğrayarabilirsiniz.

Bir başka nefis şey ise bu kekin içine kapya ve çarliston biber ve küp küp doğranmış peynir dilimleri (hangi peyniri tercih edeceğinizi zevkinize bırakıyorum) ile dilimlenmiş zeytin karıştırarak yapabileceğiniz harika bir atıştırmalık olarak karşınıza çıkacaktır.

Bir başka deneyimi ise suyunu süzdüğünüz garnitürü kek harcımızla karıştırarak elde edeceğiniz sebzeli bir ürün haline getirebilirsiniz.

Tavsiyem garnitürü suyunu süzdükten sonra karıştırmadan önce bir tutam un ile harman yaparak pişirme sırasında gereğinden fazla ıslak kalmasının önüne geçmek aynı işi dilim zeytin ve benzeri şeylerde de uygulayabilirsiniz.

Bu örneklerimizden yola çıkarak aklınıza gelecek her çılgın fikri denemekten kaçınmayın mesela turşulu bir kek, mantarlı bir kek veya baharatlar neden olmasın… sadece dikkat etmeniz gereken şey eklediğiniz malzemenin kek harcımızın kıvamında değişiklik yapacak nitelikte olup olmadığıdır. Bir örnek mesela diyelim ki salça katmak istediniz o zaman bir miktarda un ilave ederek orijinal kıvamı korumaya çalışın.

Ekmek yerine basitçe kek;

2 yumurta (120 gr)

2 su bardağı süzme yoğurt (400 gr)

1 çay bardağı sıvı yağ (110 gr)

3,5 su bardağı un (550 gr)

Bir paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tu

Bütün malzemeyi karıştırmanız homojen bir kıvama getirmeniz yeterlidir. Bundan sonra pişirme kabına dökebilirsiniz.

Biraz daha basite inelim;

Yukarıdaki tarifde süzme yoğurt kullanırken yağ oranı %6 civarında olduğu için çay bardağı ile yağ ekleyerek kekimizin yağ oranını ve yumuşaklık derecesini dengelemiştik.

Şimdiyse aynı reçete üzerinde süzme yoğurt yerine krem peynir kullanarak yağ kullanmadan yapmayı deneyelim…

Krem peynir (500 gr’lık bir paket) içerisinde 180 gr yağ olacağını varsayarsak bu reçetede yağ kullanma ihtiyacımızın kalmadığı görülür.

Ancak krem peyniri biraz daha yumuşatmak için 3 yumurta (180 gr) ile iyice çırpmamız gerekir. Ardından ekleyeceğimiz 3 su bardağı un yeterli olacaktır kabarması için bir paket kabartma tozu kullanmanız yeterlidir. Tuzu artık tercihinize bırakıyorum çünkü peynirin tuzu çoğu insan için yeterli olabilir

Peynir keki; Krem peynir (500 gr’lık), 3 yumurta (180 gr), 3 su bardağı un (420 gr), kabartma tozu karıştırılı ve pişirme kabına dökülür.

Daha pratiği yok mu?

Değerli dostlar labne peyniri kekimizi hazırlamak için kullanabileceğiniz en ideal malzemelerden biri olabilir 400 gr’lık bir labne peynirine 2 su bardağı un ve bir paket kabartma tozu karıştırdığınızda başka hiçbir malzeme eklemeden pişirebileceğiniz en pratik kek tarifine ulaşmış olacaksınız…

Labne keki; 400 gr labne, 2 su bardağı (280 gr), bir paket kabartma tozu karıştırılır ve pişirme kabına dökülür.



Devam edeceğiz...

Notlar;

Sevgideğer okurlar vermiş olduğum ölçülerde hazırlayacağınız kekler genellikle yumuşak karakterli kekler olup daha sert kıvamlar için un miktarını artırmanız yeterli olacaktır. Pişirme süresi pişir koşullarına bağı olarak değişeceği için belirli bir süreden söz edemiyorum fakat ortalama pişirme sıcaklığı 180 derece olarak ayarlanabilir. Ancak pişirme süresi pişirme kabınıza bağlı olarak değişiklik gösterektir. Eğer borcam gibi. Bir tepsiye dökmüşseniz ve ince bir katman