Süt pompası alırken dikkatli olun

Süt pompaları hamilelerin en çok aldığı ürünler arasında yer alıyor. Bu tür pompalar daha önce kullanılmışsa çok dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Pompadaki kalıntılar enfeksiyonlara ve istenmeyen sağlık sorunlarına neden olabiliyor.



Aldığınız süt pompasının temiz olduğundan emin olmak gerekiyor. Ancak yine de her kullanımdan sonra yıkamak büyük önem arz ediyor.



Süt pompasının parçaları ılık su ve bulaşık sabunu kullanılarak yıkanmalıdır. Ardından 10-15 dakika sıcak suyla durulanmalı ve kağıt bir havlu üzerinde kurumaya bırakılmalıdır.



Hastaneden dahi alınsa hijyenik olmayabilen bu pompaların düzenli temizliği yapılmalıdır.