Sütsüz krep tarifi-Sütsüz krep nasıl yapılır?
Süte alerjisi olanlar ya da laktoz problemi olanların kolayla yiyebileceği sütsüz krep tarifini paylaşıyoruz. Sütsüz krepin yapılışı oldukça basit ve evinizdeki malzemelerle kolayca sütsüz krep tarifi hazırlayabilirsiniz. Peki, sütsüz krep nasıl yapılır? İşte sütsüz krep tarifi...
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan krepi, bir de sütsüz denemeye ne dersiniz? Sütsüz krep, özellikle süte alerjisi olanlar ya da laktoz problemi olanlar için vazgeçilmez olacaktır. Sütsüz krepin yapılışı oldukça basit. Evdeki malzemelerle 10 dakika içinde sütsüz krep hazırlayabilirsiniz. Peki, sütsüz krep nasıl yapılır? İşte sütsüz krep tarifi...
Malzemeler:
-2 adet yumurta
-3/4 su bardağı su
-1 çay bardağı sıvı yağ
-1 çay kaşığı tuz
Sütsüz krep yapılışı:
-Bir kabın içerisine yumurtaları kırın ve güzelce çırpın.
-Üzerine su ve sıvı yağı ekleyerek güzelce karıştırmaya devam edin.
-Un ve tuzu eleyerek bu sıvıların üzerine ekleyin. Güzelce çırpın.
-Kabın üzerini streç filmle kapatarak buzdolabında 10 dakika kadar dinlendirin.
-Yanmaz yapışmaz düz yüzeyli orta boy bir tavayı hafif yağlayın ve ısıtın.
-Hazırladığınız karışımdan 1 kepçe kadarını döküp tavayı çevirerek güzelce yayılmasını sağlayın ve bu işlemi hızlı bir biçimde yapmaya özen gösterin.
-Bir yüzeyi piştikten sonra çevirerek diğer yüzeyini de pişirin. Tüm harca bu işlemi uygulayın.
-Hazırladığınız krepleri afiyetle tüketin.
Afiyet olsun.