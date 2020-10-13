Tahinli Pide tarifi ve malzemeleri | Kolay Tahinli Pide tarifi...
Tahinli Pide tarifi ve malzemeleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kayseri'nin Develi ilçesine ait yöresel bir lezzet olan Tahinli Pide, Ekmeklik hamur oval bir biçimde açılarak içine yeterli miktarda tahin dökülmesi ile hazırlanır. Pidenin şekerli olması arzu edilirse istenilen miktarda toz şeker de eklenir. İşte Tahinli Pide tarifi ve malzemeleri...
Tahinli Pide tarifi ve malzemeleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Masterchef yarışmasında takımlar arası düelloda Kayseri'ye ait yöresel bir lezzet olan Tahinli Pide'de yapılacak. Tahinli Pide aslında Kayseri'nin Develi ilçesine ait bir lezzet olup ekmeklik hamurun ince bir biçimde oval bir biçimde açılması ve içine tahin ve şeker eklenmesi ile hazırlanır. İşte Tahinli Pide tarifi ve malzemeleri...
TAHİNLİ PİDE TARİFİ İÇİN MALZEMELER
3 su bardağı un
1,5 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı su
2 adet yumurta
1 adet yaş maya
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı tahin
1 yemek kaşığı pekmez
TAHİNLİ PİDE TARİFİNİN PÜF NOKTASI
Pekmez kullanmak sosun nefis bir kıvam almasını sağlayın. Pekmez kullanmazsanız sos hamura yapışır ve dilediğiniz sonucu elde edemezsiniz.
TAHİNLİ PİDE TARİFİ NASIL YAPILIR?
Bir kabın içine 1 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, süt, tuz, sıvı yağ ve mayayı alıp karıştırın.
Bu karışıma unu azar azar ilave ederek kıvam almasını sağlayın.
Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakın.
Mayalandıktan sonra hamurdan avuç büyüklüğünde parçalar koparıp merdane yardımıyla yuvarlak bir biçimde açın.
Kenarlarını kıvırarak şekil verin, tabanının ince olmasına özen gösterin.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine alın.
Bir kabın içinde tahin, pekmez, 1 su bardağı şeker ve yarım su bardağı su ekleyip karıştırın.
Hazırladığınız hamurun ortasına dökün.
Kenarlarına yumurta sarısı sürün, 180 derecelik fırında her yeri pişene kadar yaklaşık 20 dakika kadar pişirin. Çıkarıp afiyetle tüketin.