Tamir dönemi: Lohusalık

Medical Park Fatih Hastanesi’nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Şule Selman, lohusalık dönemiyle ilgili sorularımızı yanıtladı.

Lohusalık nedir?

Dokuz ay süren hamilelik ve doğumdan sonra lohusalık başlar. Bu altı haftalık özel ve hassas süreçte vücudunun eski halini alabilmesi için çalışmalara koyulur. Bu dönemdeki kadına da lohusa denir.

Lohusalıkta nasıl bir süreç yaşanır?

Anne, hem dokuz ay vücudundan bebeğe verdikleri hem de doğumda kaybettikleri nedeniyle lohusalıkta bir zaaf dönemi yaşar. Psikolojik ve bedensel olarak ortaya çıkan birçok yeni durumla, sorunla boğuşurken, bir yandan da bebeğinin bakımıyla baş etmeye çalışır. Ani hormonal değişimlerden kaynaklanan ağrı-sancı, yorgunluk, halsizlik ve huzursuzluk haliyle hassas bir döneme girer. Bu yüzden lohusa, en az yenidoğan kadar desteğe ihtiyaç duyar.

Lohusalıkta annede ne tür şikayetler meydana gelebilir?

* Meme başında çatlaklar oluşur.

* Nadiren aşırı ya da uzun süren kanama meydana gelir.

* İdrar yolu enfeksiyonları doğumdan sonra sık görülür. İdrar yaparken ağrı ve yanma hissedilir.

* Endometrit denilen rahim içerisinde enfeksiyon gelişir. Bu durumda kötü kokulu akıntı, halsizlik, ateş görülür.

* Anne depresyona girebilir. Sık sık ağlar, ancak ağlama nedenini açıklayamaz. Sıklıkla kendiliğinden düzelir. Bu dönemde çevresi anneye destek olmalı, güven vermeli.

* Normal doğumda dikiş yerinde ağrı olabilir, en geç 1-2 hafta içerisinde geçer.

* Sezaryen dikiş yerinde ağrı ve uyuşukluk, hissetmeme olabilir. Ağrı 7-10 günde geçer.

Lohusa bakımı nasıl olmalı?

* Lohusanın sakin bir ortamda rahatça dinlenebilmesi sağlanmalı.

* Bebek bakımında lohusaya yardımcı olunmalı.

* Kaybettiklerinin yerine konması ve emzirebilmesi için dengeli beslenmesi, bol sıvı alması gerekir.

* Kabızlığı gidermek için bol lifli gıdalarla beslenmeli.

* Demir ve vitamin bakımından zengin gıdalara ağırlık verilmeli.

* Ağırlık kaldırmaktan ve yorucu işlerden sakınarak düzenli yürüyüşler yapmalı.

* Gevşeyen vücut kaslarının ve cildin eski haline kavuşması için bazı egzersizlere başlamasına yardım edilmeli. Normal doğumdan 24 saat sonra, sezaryendense 20-30 gün sonra (hekime danışarak) egzersizlere başlanabilir.

* Gerektiğinde depresyon için psikiyatri uzmanından yardım alınmalı.

KORDON SARKMALARINA KEGEL EGZERSiZi

*Kegel egzersizleri denen alt taban kaslarının kuvvetlenmesini sağlayan egzersizlere başlanmalı. Bu egzersizler sayesinde vajina kasları kuvvetlenir, sarkma ve idrar kaçırma gibi sorunlar önlenebilir.

* Kegel egzersizlerine doğumdan hemen sonra başlanabilir. Bu egzersizin yapılış şekli, aynı idrar tutulması gibi alt taban kaslarının kasılması şeklinde. Her kasılmada 10’a kadar sayılır ve yavaşça kaslar gevşetilir; bu kasma ve gevşetme günde üç kez ve her defasında 10 kez tekrarlanır. Bu sayılar yavaş yavaş artırılabilir.