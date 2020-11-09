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09.11.2020 - 00:00 |

Tartışmalara dikkat!

Bugün öfkemizi ve ani çıkışlarımızı dengelemekte zorlanabiliriz.

Tartışmalara dikkat!
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Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde karşı karşıya gelen Venüs ve Mars kimi zaman ilişkilerimize çekişmeler, tartışma ya da harareti yüksek durumlar getirebilir. Aşkta çekimler yüksek ancak huzursuzluk da mümkün. Günün ilk yarısında kişiliğimizi ortaya koymak, iddialı olmak öne çıkıyor. Ancak bu durum kişisel abartılara, alınganlıklara da neden olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün öfkemizi ve ani çıkışlarımızı dengelemekte zorlanabiliriz. Saat 16:29’dan sonra Başak burcuna ilerleyen Ay akşam saatlerine daha dikkatli ve özenli bir hava getirmekte. İşle ilgili değişiklikler bazı endişeleri tetikleyebilir. Aynı zamanda gelecek yönünde daha fazla düşünme, eldeki işlerimizi gözden geçirme imkanı bulabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/Yönetici    Yeni dengeler arıyoruz. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerden uzak duralım.

 

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Bugün

Çalışma hayatınızda zaman alacak işler içine girebilir ve yeni sorumluluklar yüklenebilirsiniz. Sizi yoran yıpratan konulara karşı temkinli davranmanız da fayda var. İş arkadaşlarınızı etkileyebileceğiniz ve olayları kendinize çevirebileceğiniz bir gündesiniz. Akşam saatlerinde ise ilişkiler konusunda hassas olaylar yaşanabilir.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatında kendinizi rahatça ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. Güçlü kişilerle iletişim kurmaktan çekinmeyeceğiniz zamanlar var. Yaydığınız olumlu enerjiyle etrafınızdakileri etkilemek çok kolay olacak. Akşam saatlerinde yaşadığınız olaylarla ilgili tamamlanma içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde çatışmalar yaşanabilir.Devamını Oku

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Bugün

Aile hayatınızla ilgili konula gündeminizi etkileyebilir. Babanızla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Güven aradığınız ilişkilere çekilebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde bugün detaylar çok daha ön planda olabilir. Gün içinde akışta kalmaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde karar vereceğiniz olaylar karşısında farkındalığınız artabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün dikkatinizi toplamanız gereken işlerle ilgilenebilirsiniz. Yazılı iletişimin yoğun olduğu bir gündesiniz. Yakın çevrenizdeki olaylar sizi fazlasıyla etkileyebilir. İşlerinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz. Zaman alan işlerinize karşı, sakin kalmaya çalışın. Akşam saatlerinde ilişkilerinizde kopmalar yaşanabilir.Devamını Oku

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Bugün

Parasal konularınız gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda kişisel yeteneklerinizi kullanmanız gerekebilir. Maddi konularınızla ilgili değişikliklere gidebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklar bugün sizi zorlayabilir. Akşam saatlerinde yaşadığınız olaylarla ilgili farkındalık yaşayabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlardan yardım almak sizi iyi hissettirecektir.Devamını Oku

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Bugün

Yeni başlangıçlar için heyecan duyacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyecek. Kişisel hassasiyet içinde olduğunuz konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Çalışma hayatınızda dikkat gerektiren konular ön planda olacak. Akşam saatlerinde ise sağlık konularına ayrıca özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gizli kalan konulara karşı kendinizi savunmasız hissedebilirsiniz. Olaylar sizi kabullenme içine sokabilir. İçsel süreçler yaşamak, sizi yenilenmeye götürebilir. Etrafınızdakileri etki altına almak daha kolay hale gelecektir. Çalışma hayatındaki işlerin tamamlanması zamanınızı alabilir. Akşama doğru olayları anlamlandırmaya başlayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Geleceğinizle ilgili yeni ümitler besleyeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Etrafınızdaki insanları etkileyebileceğiniz zamanlar var. Kişisel yeteneklerinizi sosyal konularda kullanabilirsiniz. Çalışma hayatınızda zorlandığınız zamanlarda, başkalarından destek alabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha fazla kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Üstlerinizle ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde detaylara yoğunlaşabilirsiniz. Gün içinde etrafınızdakileri etkilemek ve iş paylaşımı yapmak size iyi gelecektir. Dikkatli karar vermeniz gereken konular karşınıza çıkabilir. Akşam saatlerinde annenizle ilgili konular gündeminize gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Düşüncelerinizi paylaşmak istediğiniz ortamlarda bulunmak hoşunuza gidecektir. Akademik konular gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda zaman alan işlerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ruhsal olarak yenilenmek için yolculuklara çıkmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Felsefi konulara yönelebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı konular gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran yıpratan koşullara karşı dikkatli olmalısınız. Hayatındaki sorumluluklarınızı etrafınızdakilerle paylaşmak isteyebilirsiniz. Banka işlerinizle ilgilenirken sakin olmaya özen gösterin. Parasal konularda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir gündesiniz. İkili ilişkilerde yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Her zaman gösterdiğiniz fedakârlığı karşınızdakinden bekleyebilirsiniz. Çalışma hayatınızda detaylara dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde ikili ilişkilerde çatışmalar çıkabilir.Devamını Oku

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