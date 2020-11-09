Tartışmalara dikkat!

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde karşı karşıya gelen Venüs ve Mars kimi zaman ilişkilerimize çekişmeler, tartışma ya da harareti yüksek durumlar getirebilir. Aşkta çekimler yüksek ancak huzursuzluk da mümkün. Günün ilk yarısında kişiliğimizi ortaya koymak, iddialı olmak öne çıkıyor. Ancak bu durum kişisel abartılara, alınganlıklara da neden olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün öfkemizi ve ani çıkışlarımızı dengelemekte zorlanabiliriz. Saat 16:29’dan sonra Başak burcuna ilerleyen Ay akşam saatlerine daha dikkatli ve özenli bir hava getirmekte. İşle ilgili değişiklikler bazı endişeleri tetikleyebilir. Aynı zamanda gelecek yönünde daha fazla düşünme, eldeki işlerimizi gözden geçirme imkanı bulabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 11/Yönetici Yeni dengeler arıyoruz. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün yönetici günündeyiz. İdealize ettiğimiz konular öne çıkarken, bağımsız hareket etmek arzusu önem kazanmakta. Kendimizle ilgili yüksek beklentiler ve çok gerçekçi olmayan değerlendirmelerden uzak duralım.