Güçlü bir besin kaynağı olarak öne çıkan tavuk aynı zamanda lezzetiyle de birçok farklı yemekte kullanılır. Tek başına da gerçekleştirilen farklı menüler ışığı altında, tavuk fırında veya haşlama şeklinde tencerede pişirilebilmektedir. Bu da doğal olarak pişirme süreleri ortaya çıkarır.



Tavuk Fırında Kaç Dakikada Pişer, Tencerede Ne Kadar Sürede Haşlanır?



Kişisel isteklere ve yanında yapılacak yemeklere bağlı olarak tavuğu haşlama şeklinde tencerede ya da fırında pişirmek mümkün. Eğer düdüklü tencere kullanılarak haşlama yöntemiyle tavuk pişirilmek isteniyorsa, 20 dakika ile 40 dakika arasında bir süre yeterlidir. Eğer normal bir tencerede pişirilmek

isteniyorsa, o zaman bir saatten biraz daha uzun süre pişirmek gerekir. Tavuğu fırında pişirme süresi ise değişkenlik gösterir. Fırını önceden hazırlamak gerekir. Bu yüzden tavuğu fırına koymadan önce dereceyi 180'e getirmek gerekmektedir. Böylece tavuklar kızarana ve suyu alana kadar 45 ila 50 dakika süre içerisinde fırında tutulur. Böylece kızarmış şekilde mis gibi tavukları servis etmek mümkün hale gelir.



Fırında ya da düdüklü tencerede tavuk pişirirken aynı zamanda birçok değişik malzeme kullanmak mümkündür. Özellikle değişik sebzeler kullanılarak yapılan tavuk ile beraber, ortaya çıkan suyun üzerinden hepsini tüketmek daha sağlıklıdır. Tabii lezzet açısından fırında ya da haşlama olarak yapılan

tavuk değişik tatlar sunsa bile, genelde pişirme süreleri farklılık göstermektedir. Mutlaka ister fırında olsun ister tencerede, pişirme süresine uymak tam kıvamında ve lezzetli tavukları ikram etme imkanı verir.