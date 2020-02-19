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19.02.2020 - 15:22 |

Tavuk sote tarifi - Tavuk sote nasıl yapılır?

Tavuk sote çeşitleri arasında en çok bilinen ve tercih edilen kolay tavuk sote tarifini sizinle paylaşıyoruz. Tavuk sote tarifi yapımı en basit, lezzetli yemek tarifleri arasındadır. Tadının lezzetli ve pratik olması açısından tavuk sote çok fazla tercih edilir. Tavuk sote tarifini evde rahatça bulabileceğiniz malzemelerden hazırlayabilirsiniz. Peki, tavuk sote nasıl yapılır? İşte tavuk sote tarifi, tavuk sote yapımı...

Tavuk sote tarifi - Tavuk sote nasıl yapılır?

Tavuk sote çeşitleri arasında çok sevilen sebzeli tavuk sote tarifi için malzemeleri hazırlayın! Davet sofralarına bile yakışan tavuk sote tarifinin içerisine dilerseniz mantar, havuç, kabak ve çeşitli mevsim sebzeleri ilave ederek pişirebilirsiniz. Hem sağlıklı hem de nefis bir tarif olan sebzeli tavuk sote çeşitleri arasında; mantarlı tavuk sote ve patatesli tavuk sote bulunuyor. Ancak biz sizin için klasik, sebzeli ve kolay tavuk sote tarifini paylaştık. Üstelik beşamel sos ile kaplanan tavuk sote tarifine bayılacaksınız! Peki, kolay ve pratik tavuk sote nasıl yapılır? İşte tavuk sote tarifi, tavuk sote yapımı... 

Kolay tavuk sote tarifi

Tavuk sote malzemeler: 

- Yarım kilo tavuk göğsü
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet soğan
- 2 adet kırmızı biber
- 2 orta boy patates
- 1 su bardağı bezelye
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- Tuz
- Karabiber
- Kekik
- Kimyon

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Beşamel sos için:

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağ
- 2 yemek kaşığı silme un
- 2 su bardağı süt
- Tuz
- Çay kaşığı ucuyla karabiber

Üzeri için:

- Kaşar peyniri

Tavuk sote nasıl yapılır?- Tavuk sote yapımı

Tavuk sote tarifi - Tavuk sote nasıl yapılır

1.adım: Soğanları zeytinyağında biraz çevirin küp küp doğranmış tavukları ekleyin 5 dakika kavurun.

2. adım: Biberleri ekleyin 5 dakika daha kavurun küp küp doğranmış patatesleri haşlanmış bezelyeyi de ekleyin 1-2 dakika kavurun salçasını ekleyin karıştırın.

3. adım: Baharatlarını ilave edin karıştırın ocaktan alın ve fırın kabına dökün.
Ayrı bir tencerede beşamel sosunu yapın.

4. adım: Sotenizin üzerine dökün 180 derecede yarım saat pişirin.

5. adım: Fırından çıkarmadan rendelenmiş kaşar peynirini üzerine serpin 10 dakika daha pişirin, dilimleyerek servis edin.

Not: Patatesi biberi biraz iri doğrayın çünkü hem tavada hem fırında pişiyor. Tarife aynı zamanda havuç ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun. 

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