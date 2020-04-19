Tavuk Taşlığı Nasıl Pişirilir? En Güzel Tavuk Taşlığı Pişirme Yöntemleri

Taşlığı pişirmeden önce iç kısımlarında bulunan sarı benekli zarının mutlaka temizlenmesi gerekmektedir. Tavuk taşlığı sote gibi pişirilebileceği gibi ızgarada da yapmak mümkündür. Küp şeklinde doğranan tavuk taşlığı, bir süre suda haşlanmalıdır. Suda haşlanmasının nedeni, sert bir yapıya sahip olmasıdır. Haşlanan taşlık, doğranan soğan ve biber ile karıştırılarak kavrulur.



Tavuk Taşlığı Nasıl Pişirilir?



Tek tek yıkanan taşlıklar, minik kuşbaşılar şeklinde doğranmalıdır. Kuşbaşı şeklinde doğranan taşlık, tencereye konulur ve üzerine su ilave edilir. Pişmeye bırakılan taşlıklar, iyice suyunu çekmelidir. Piyazlık gibi soğan ve biberler doğranmakta, taşlıklar ilave edilmektedir. Ara sıra karıştırılarak kavurma işlemi uygulanır ve servise hazır hale getirilir.



Taşlığın taze olması, lezzeti açısından büyük önem az etmektedir. Taze olmayan tavuk taşlığını kavururken kötü bir koku oluşmaktadır. Tavuk taşlığını pişirmeden önce bir süre suda bekletmekte fayda vardır. Kendi suyunda yeteri kadar pişmeyen tavuk taşlığı, istenen lezzeti vermemektedir. Taşlığın lokum gibi olması isteniyorsa, haşlama sırasında düdüklü tencere kullanılabilmektedir.



En Güzel Tavuk Taşlığı Pişirme Yöntemleri



Tavuk taşlığı, tavuğun cinsel organı olmamakla birlikte ön midesidir. Çok lezzetli bir et olan taşlık doğru yöntemler ile pişirildiğinde, herkes tarafından sevilmektedir. Taşlığı pişirmeden önce ne kadar zarı varsa, hepsi soyulmalıdır. İç kısmı mutlaka kontrol edilmeli, bazı durumlarda kum veya taş kalmış olabilmektedir. İyice yıkanan taşlığa biraz sirke damlatılmalı ve bir süre beklenmelidir.



Derin bir tencereye koyulan taşlıklar, kısık ateşte kaynama bırakılmaktadır. Suyun kaynaması ile birlikte taşlık suyunu salmış olmakta ve yumuşak bir kıvama gelmektedir. Doğrama tahtasına alınan taşlık, yumuşak olduğundan kolayca istenilen şekilde doğranmaktadır. Taşlığın daha lezzetli olması için sac tava kullanılmalıdır. Kızmış zeytinyağına soğan, biber ve taşlık atılıp kavrulduktan sonra baharatlar eklenmektedir.