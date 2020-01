Tavuklu krep tarifi-Krepli tavuk nasıl yapılır?

Tavuklu krep birçok kişi tarafından aranan popüler ve pratik lezzetlerden biridir. Evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz tavuklu krep için malzemeler oldukça basittir. Acil gelen misafirlerinize neredeyse 20 dakika içinde yapabilirsiniz. Öncelikle tavukları sebzelerle soteleyip, kreplere sarıyorsunuz ve krepli tavuk sarmanız hazır! Haydi gelin hep birlikte detaylara bakalım. Krepli tavuk nasıl yapılır? İşte tavuklu krep tarifi...

Tavuklu krep için malzemeler:

-1 büyük tavuk göğsü (750 gr civarı)

-1 adet kırmızı dolmalık biber

-1 adet sarı dolmalık biber

-2 adet yeşil dolmalık biber

-1 büyük soğan

-1/2 paket krema

-1/2 çay kaşığı muskat cevizi rendesi

-1/2 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

-2 yemek kaşığısıvı yağ

Krep için:

-1 su bardağı un

-1 su bardağı süt

-1 adet yumurta

-1/2 çay kaşığı şeker

-1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

-1 tatlı kaşığı sıvı yağ

Krepli tavuk nasıl yapılır?

-Krep malzemelerini bir kaba alıp homojen bir görünüm elde edene dek çırpın.

-Tavaya yağı alıp her yanına bulaşmasını sağlayın ve fazlasını kenara alın.

-Tava iyice kızdıktan sonra krep harcından 1 kepçeden 1 parmak daha az alarak tavaya dökün.

-Tavanın sapından tutup oynatarak harcın tavanın tabanında yayılmasını sağlayın.

-Her iki yüzünü de orta ateşte ikişer dakika pişirdikten sonra kenara alın. Bütün krep hamuru için aynı işlemi uygulayın.

-Krepler pişerken bir yandan da soğanı piyazlık doğrayın. Biberleri uzun uzun doğrayın.

-Önce soğanları 1 yemek kaşığı sıvıyağda 2 dakika kadar soteleyin, ardından biberleri de ekleyip 3 dakika daha soteleyip kenara alın.

-Tavukları çok ince olmayacak şekilde (1 parmak kalınlığında) uzun uzun doğrayın.

-Biberleri pişirdiğiniz tavayı iyice ısıtın, içerisine 1 yemek kaşığı sıvıyağı koyup unu da iyice kızdırın.

-Çok kızgın tavaya tavukları atın, altını hiç kısmadan hızlı hızlı soteleyin.

-Tavukların dış yüzeyi pişmiş gözüktüğü an, biber soğan karışımını ekleyin ve hızlı hızlı sotelemeye devam edin.

-Bir dakika kadar sonra kremayı ve muskatı ekleyin.

-Krema tıkırdamaya başlayınca tuzu da ekleyip, ateşten alın.

-Her krebin içerisine eşit miktarda bölüştürerek tavuklu harçtan koyun. Kreplerin altından ve üstünden katlayıp ondan sonra sarın.

-Eğer krepleriniz soğuduysa, bir miktar tereyağ gezdirilmiş tavada alt üst ederek hem krepleri ısıtabilir hem de azıcık kızartmış olursunuz.

Afiyet olsun.