Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları

Op. Dr. Batu Aydınuraz, ‘Yüksek dozla fazla sayıda oosit elde edilmeye çalışılması ve bu amaç uğruna yumurta kalitesinin geri plana itilmesinin, iyi embriyo gelişimini baltalayan bir tedavi yaklaşımı.Memorial Antalya Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Batu Aydınuraz, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığının art arda 3 tüp bebek tedavisi sonrasında gebeliğe ulaşılamaması durumu olduğunu belirterek, “Gebeliğin elde edilememesinde karşılaşılan en sık sorun, çiftlerde herhangi bir sorun yokken iyi bir embriyo gelişememesidir” dedi.Her hastanın standart protokollere, daha önceden kestirilebilen aynı cevabı vermesinin mümkün olmadığını belirten Dr.Aydınuraz, “Bu nedenle protokol ve ilaç değişiklikleri ya da destek tedaviler ile yumurta kalitesini artırmaya yönelik yaklaşımlar daha iyi embriyo elde edilmesini sağlayabilir” diye konuştu. Yüksek dozla fazla sayıda oosit (yumurta) elde edilmeye çalışılması ve bu amaç uğruna yumurta kalitesinin geri plana itilmesinin, iyi embriyo gelişimini baltalayan bir tedavi yaklaşımı olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Batu Aydınuraz, şunları kaydetti:”Fazla sayıda yumurta elde etmenin gebelik olasılığını yükselttiği düşünülse de bu durum tam aksine başarısız tüp bebek tedavilerine yol açabilmektedir. Yeni tüp bebek tedavi yaklaşımlarında; yüksek dozlardan kaçınılarak, daha düşük dozlarda ve daha az sayıda ancak kalitesi yüksek yumurta elde edilmesine önem verilmelidir. Yüksek doz ilaç verilerek çok hızlı gelişen yumurtaların, döllenme sonrasında rahimde tutunma performansları düşük olmaktadır.”





İdeal laboratuvar koşulları önemli



Tüp bebek laboratuvarının uygun şartlarda olmasının çiftlerin üreme hücre potansiyelinin net olarak görülebilmesini ve değerlendirilmesini sağladığını belirten Op. Dr. Batu Aydınuraz,“Kaliteli embriyo gelişimini destekleyerek başarı sağlayan önemli bir unsur, tüp bebek laboratuvarının uygulama koşulları, teknik alt yapı ve uygulayıcıların tecrübesi anlamında yeterli olmasıdır. Tüp bebek merkezi laboratuvarı hava kalitesi açısından iyi değerlendirilmeli, özellikle havadaki bir takım bakterilerin ve partiküllerin işlemlere zarar vermesini engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır” şeklinde konuştu.





Tüp bebek gebelik oranları artacak



Tüp bebek tedavisi ile ilgili çalışmaların sadece uygun hastaların uygun zamanlarında tedaviye alındığı, dolayısıyla başarı oranlarının arttığı bir gelecek vaat ettiğine dikkat çekenDr.Aydınuraz, “Hastaların adetlerinin belirli dönemlerinde alınan küçük biyopsiler, moleküler, hormonal ve bağışıklık sistemi anlamında bir ön testten geçirilerek, hangi ayın gebelik için uygun olduğu tespit edilebilecektir. Hastaya en uygun zamanda tedaviye başlanmasıyla, tüp bebek gebelik oranları artacaktır” dedi.