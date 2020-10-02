Temmuz Meyveleri Ve Sebzeleri Hangileridir, İsimleri Nelerdir?

Temmuz ayı, yaz mevsiminde yetişen meyve ve sebzelerin neredeyse tamamının tüketilebileceği bir aydır. Sıcak ve daha kuru havalarda yetişen yiyeceklerin insan vücuduna olan yararları saymakla bitmemektedir.

Temmuz Ayı Meyveleri Nelerdir?

Temmuz ayında tüketilen meyvelerin birçok ortak amacı vardır. Metabolizmanın hızlanması, diyet yapılması, vücutta biriken toksinin atılması, serinlemek için yenmesi gibi pek çok sebepten Temmuz ayı meyveleri revaçtadır. Ayrıca kış hazırlığı yapan ev hanımları için reçel meyveleri en çok bu ayda kullanılmaktadır.

Temmuz ayı meyvelerinde, neredeyse her evde tüketilen karpuz ve kavun bir numarada yer alır. Peşinden yeşil ve kırmızı erik, şeftali, üzüm gelmektedir. Özellikle Temmuz aylarında lezzetli olan meyveler ise ahududu, ananas, kayısı ve kirazdır. Nektari ve vişne de Temmuz ayında tüketilen meyvelerdir.

Temmuz Ayı Sebzeleri Nelerdir?

Her ay olduğu gibi Temmuz ayında da yetişen sebzeler bolca tüketilmelidir. Yemeklerde, salatalarda, mezelerde sıklıkla kullanılan Temmuz sebzeleri; bağışıklığın güçlenmesinde büyük rol oynamaktadır.

Temmuz ayı sebzeleri bamya, patlıcan, domates, taze fasulye ile öne çıkmaktadır. Zamanında yenmesi gereken sebzeler arasında börülce, çarliston ve dolmalık biber, kabak, salatalık yer almaktadır. Semizotu, acı ve tatlı sivri biber, barbunya da Temmuz sebzeleri olarak sofralarda sıklıkla bulunur.

Temmuz Ayı Meyve ve Sebzeleri Nasıl Tüketilmelidir?

Meyve ve sebzelerin yetiştiği ayda tüketilmesi sağlık için atılması gereken en önemli adımlardan biridir. Doğru koşullarda yetişen yiyecekleri tüketmek daha az hormon ve katkı maddesi alınmasını sağlar. Doğal meyve ve sebzelerin lezzeti, rengi ve şekli de daha güzel olmaktadır.

Meyve ve sebzeler nasıl tüketilirse tüketilsin mutlaka bol su ile yıkanmalıdır. Uzun yoldan sofralara gelen yiyeceklerin üzerinde bulunan mikrop, bakteri, toprak, toz ve lekeler suyla arındırılmalıdır.

Meyve ve sebzelerin çürütülmeden tüketilmesi gerekir. Bu sayede sağlıklı olmak için atılan adımın zararlı dönüşleri olmaz. Olgunlaşmış meyvelerin tüketimi satın alındıktan kısa süre sonra gerçekleşmelidir. Üzerinde küf biriken, tadı ve rengi değişen yiyeceklerin tüketilmemesinde dikkatli olunmalıdır.

Meyve ve sebzelerin suları tüketilecekse mümkün olduğu kadar elle sıkılmalıdır. Fazla bekletilmeden içilmesi, içinde bulunan vitamin ve minerallerin tamamının alınmasını sağlar. Ayrıca beklediği için acılaşan, rengi değişen ve heterojen karışım haline gelen meyve suları tüketilmemelidir.