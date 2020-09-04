Tepkilerimize dikkat

Bugün ne yapılabilir? Dolunayın etkisi hala devam ederken, Ay bugün Koç burcunda ilerliyor. Bu nedenle bugün karşılıklı konularda, başkalarından beklentilerimizde daha aceleci ve sabırsız davranabiliriz. Bu durum kimi zaman çocuksu davranışlara ve ani tepkilere, tutarsızlıklara neden olabilir. Daha fazla dengeye ihtiyacımız var.

Nelerden kaçınmalı? Bugün aşkta da hararetli durumlar söz konusu. Büyük çekimler olabileceği gibi, kıskançlıklar ya da anlayışsızlıklar da gündeme gelebilir. Önyargılı olmamaya özellikle dikkat edelim. Özellikle duygusal alanda kendimizi daha fazla baskı altında hissedebilir ve mutlu olmakta zorlanabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/Jaguar Amaçlarımıza güçlü şekilde odalanabiliriz. Bugün aynı zamanda bizim için hassas ve hatta gizli olan konuların gündeme geldiğini göreceğiz. Mahremiyet önemli bir unsur haline gelebilir. Olayları daha karmaşık hale getirmemeliyiz.