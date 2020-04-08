Terazi’de dolunay var

Bugün ne yapılabilir? Bugün Terazi burcunda gerçekleşen dolunay karşılıklı konulara, ilişkilerimize büyük bir hassasiyet getirmekte. Ortak hareket etmenin yollarını aramalıyız. Ancak Ay yanan yolda ilerlerken, tartışma çıkarabilecek durumlara da dikkat etmek gerekecek. Ufak bir kıvılcım nedeni ile ortaklı işlerde sıkıntı yaşayabiliriz. Sabah saatlerini daha iyi kullanmaya bakalım.

Nelerden kaçınmalı? Sabah saatlerinde daha pozitif düşüncelere odaklanmak ve düşüncelerimizi uygulamaya çalışmak zor değil. Sezgilerimizden de yararlanabiliriz. Ancak öğle sonrasında bizi duygusal açıdan baskılayan ya da manipüle eden koşullarla karşılaşabiliriz. Bu saatlerde evde ya da ortaklı konularda aşırı tavırlar içinde olmamaya dikkat etmek gerekebilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/Yılan Duygusal alanda yoğunuz. Bugün Mayalara göre Yılan günündeyiz. Akıcı ve esnek olmak konusunda yeni deneyimlere açığız. Bu burç ruhsal enerjiler, manevi temalarla yakından ilişkilidir. Bugün maddi konular ve manevi açıdan bizi test eden ikilemler arasında kalabiliriz. Duygusal dönüşümlerin dikkat çekebileceği anlaşılıyor.