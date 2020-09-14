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14.09.2020 - 18:31 |

"Terme pidesi"nin ünü ülke sınırlarını aştı! Yurt dışına kargoyla gönderiliyor

Pişirme tekniği, inceliği ve yumuşaklığından dolayı lezzetiyle herkes tarafından ilgi gören Terme pidesi damaklara hitap ediyor. Samsun'un tescilli pidesi olan "Terme pidesi"nin ünü ülke sınırlarını aştı. İşletme sahipleri kargoyla yurt dışına bile pide gönderiyor.

"Terme pidesi"nin ünü ülke sınırlarını aştı! Yurt dışına kargoyla gönderiliyor
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Türkiye'nin dört bir yanından pide yemek için vatandaşlar Terme'ye geliyor. Yurt dışından gelen talepler de karşılanıyor. İşletmeler pideyi soğutma yöntemiyle paketliyor, akabinde kargoyla müşteriye gönderiyor.

Terme pidesinin ünü ülke sınırlarını aştı Yurt dışına kargoyla gönderiliyor

30 yıllık pide ustası olan Aydın Şimşek, "Terme pidesinin farkı ince ve yumuşak olmasıdır. 320 derecede pişer ve 4 dakikada çıkar. İnsanlar genellikle karışık, kıymalı kuşbaşı, pastırma ve sucuklu çeşitlerini tercih ediyorlar. Türkiye'nin her yerinden, Kars'tan, Erzurum'dan, İstanbul'dan insanlar pide yemek için Terme'ye geliyor" dedi.

Restoran işletmecisi Burhan Sekmen ise "1972 yılından günümüze kadar Terme pidesini yapmaktayız. Büyüklerimiz bu işe başladılar. Bizler de devam ettiriyoruz. Pide ilk önce çıktığı zaman 'yağlı' adıyla çıkmış.

Terme pidesinin ünü ülke sınırlarını aştı Yurt dışına kargoyla gönderiliyor

Fırınlarda, ekmek fırınlarında yapılmış. Sonradan kıymalı, kuşbaşı, pastırmalı, kavurmalı diye devam etmiş. Terme'ye bir şeyler kazandırmaya çalışıyoruz. Paket servislerimiz var. Ülke dışına ve ülke içine kargoyla gönderiyoruz" diye konuştu.

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