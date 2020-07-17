Test ediliyoruz

Bugün ne yapılabilir? Bugün koşullar çok istikrarlı ve rahat olmayabilir. Sorumluluklar ve sınırlamalar yüzünden kendimizi zayıf hissedebiliriz. Belki de bakış açımızı değiştirmemiz gerekebilir. Bugünlerde Ay’ın ışığı küçülürken, acele etmemeli, eksik olan şeyleri tamamlamaya bakmalıyız. Başkalarından öğrenebileceğimiz, zor da olsa kendimizi geliştirebileceğimiz fırsatlar bulabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Günün erken saatlerinde daha fazla sohbet, alışveriş ve hoşluk yaratabilecek imkanlar var. Ancak söylenen sözler çok gerçekçi olmayabilir. İlişkilerimizde daha dikkatli bir tutum içinde olmalıyız. Kimi zaman çok düşünülmeden söylenen sözler başımıza sıkıntı açabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Yılan Geçmişte bırakmamız gereken şeyler dikkat çekiyor. Daha derin düşünceler ve hassasiyetler var. Yılan burcu ruhsal enerjiler, manevi temalarla yakından ilişkilidir. Bugün maddi konular ve manevi açıdan bizi test eden ikilemler arasında kalabiliriz. Duygusal dönüşümlerin dikkat çekebileceği anlaşılıyor.