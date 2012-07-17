Testleri ihmal etmeyin

Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Sedat Kadanalı, gebelikle ilgili sorularımızı yanıtladı.

Gebelik nerede ve nasıl başlar?

Spermle yumurtanın birleşerek döllenme işleminin gerçekleşmesi, kadının tüplerinin içinde olur. Döllenen yumurta yani embriyo (cenin), 5-6 gün süren bir yolculuktan sonra tüpün içerisinden rahim boşluğuna doğru ilerler ve beşinci gün rahim boşluğuna düşererek buraya yerleşir.

Beklenen doğum tarihi nasıl hesaplanır?

Son adet tarihinin ilk gününden itibaren 40 hafta sonra doğum olur. Anlaşılacağı üzere bu 40 haftanın ilk iki haftasında henüz gebelik yoktur, ancak pratik olması açısından böyle hesaplanır. Bu çoğu kadının kafasını karıştırabilir ancak şu bilinmelidir ki; doktor gebelik haftasını bu hesaba göre söylerken hep iki hafta fazlasını söylemektedir. Buna göre, son adet tarihini ilk gününe 7 eklenir, 3 ay geriye gidilir ve doğum tarihi hesaplanır.

Gebelik belirtileri neler?

Gebeliğin ilk belirtisi adet gecikmesidir, buna memelerde gerginlik ve uçlarında sızlama, bulantı, uykuya meyil, yorgunluk eşlik eder. Gebelik ilerlediğinde karnın büyümesi, kilo alma, tansiyon düşmeleri ve bazen geçici bayılmalar da görülür. Ancak bu belirtilerin hiçbiri kesin gebelik bulgusu değil. Kesin bulgu, ultrasonda bebeğin görülmesidir. Kan ve idrarda yapılan gebelik testleri de doğru sonuç verir.

Kadınlar herhangi bir hastalıkla ilgili tedavilerini gebeliğe zararı olmaması için ne zaman yaptırmalı?

Hamile kalmak isteyen kadınlar, önce doktorlarına muayene olmalı. Bu prekonsepsiyonel danışma denilen görüşmede; kadının genel ve jinekolojik muayenesinin yanı sıra gebelikte zararlı olabilecek tedaviler, durumlar belirlenerek uygun yönlendirme yapılır. Gebeliği uygun görülen kadınlara folik asit takviyesine başlanır.

İlk doktor muayenesine ne zaman ve hangi sıklıkta gidilmeli?

Gebelik belirtileri olduğunda veya gebelik testi olumlu çıktığında doktora gidilmeli. Gebelik kontrollerinin sıklığı için standart bir format olmayıp, önemli haftalarda örneğin 12-13-21-24. hafta ve doğum öncesi dönemler takip edilmeli.

ÖNCESiNDE BUNLARI YAPTIRIN

CHECK UP: Kan sayımları, kan grubu, kan şekeri, karaciğer ve böbrek fonksiyonları, smear testi, hepatit, VDRL, HIV, Toxoplasma, kızamıkçık testleri yapılmakta ve gerekli görülen tedavileri uygulanmaktadır. Son yıllarda tiroit testinin de (en azından riskli grupta) yapılması konusu gündeme gelmiştir.

iLK ÜÇ AY iKiLi TEST: Gebeliğin 11-14 haftası arasında yapılır. En sık görülen kro-mozom hastalıkları down sendromu ve diğer trizomiler 13 ve 18’in ön tanısı için uygulanır.

HER GEBE YAPTIRMALI: İkili test her gebeye yapılır. Bu testte anne kanında serbest beta hCG ve PAP-A diye iki hormon, ultrasonda ölçülen bebeğin ense kalınlığıyla karşılaştırılır.

iKiLiYİ ATLADIYSANIZ ÜÇLÜSÜ VAR: Üçlü tarama testiyse gebeliğin 16-20 haftası arasında yapılır. Bu sonuçlara göre, bebeğin en sık görülen kromozomal hastalık down sendromu olma ihtimali hesaplanır, bu ihtimal 1/250-350’nin üzerindeyse amniyosentez önerilir.

HER İKİ TESTE GEREK YOK: İkili testi yaptıramayan, zamanını kaçıran hastalara üçlü test önerilir. Her iki testi birden yaptırmak doğru değil. İkili testin belirleyici değeri, üçlü testten daha yüksek.

KESİN TANI İÇİN AMNİYOSENTEZ: Tarama testleri ve ikili test, bebekte hastalık ya da sakatlık “Var” veya “Yok” demez. “İhtimal az” veya “İhtimal çok” der. Bu durumda amniyosentez önerilir.

“ULTRASONA SIK GİRMEYİN”

Bugün için ultrason gebelikte zararsızdır diyebiliriz. Ancak çok sık veya gereksiz ultrasona girmenin de faydası yok. Tabii ki doktorun gerek gördüğü takipler, bunun dışında. Ayrıntılı ultrason denen bebeğin bütün özelliklerine ve anatomisine bakan inceleme için ideal zaman, 21-22 gebelik haftası.

“CİNSİYETİ KADINDAN DEĞİL”

Bebek cinsiyetini tahmin için gebeliğin ilk haftasında başlayan, ilk üç ayında yapılan incelemeler var. Ancak cinsiyetin net görülebildiği hafta, 18 civarı. Bebeğin cinsiyetini belirleyen, hem kadın hem erkeğe ait faktörler. Bebek hareketlerinin hissedilmesi tamamen bir algılama ancak genellikle ilk gebeliklerde 20’nci., daha sonraki gebeliklerdeyse 18’inci haftada bebek hareketleri algılanır.