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25.11.2020 - 12:29 |

Tetanoz difteri aşısı nedir, kaç yıl korur? Tetanoz difteri aşısı kimlere yapılmaz, fiyatı ne kadar?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uluslararası standartlardaki ilk yerli aşı olan Tetanos-Difteri aşısının kullanıma hazır olduğunu açıkladı. Milyonlarca vatandaş ise Tetanoz difteri aşısı nedir, kaç yıl korur? Tetanoz difteri aşısı kimlere yapılmaz, fiyatı ne kadar? sorularına cevap aramaya başladı. İşte Tetanoz difteri aşısı hakkında merak edilenler ve bilinmesi gerekenler...

Tetanoz difteri aşısı nedir, kaç yıl korur? Tetanoz difteri aşısı kimlere yapılmaz, fiyatı ne kadar?
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Sağlık Bakanı Koca'dan tetaboz difteri aşısının 'Kullanıma hazır' olduğunu belirtti. Ardından şu açıklamalarda bulundu:

Yerelleşme ve millileşme politikası doğrultusunda Bakanlığımızın desteğiyle 2015 yılından beri yürütülen çalışmalar ilk sonuçlarını verdi. Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanıma hazır.

Bakanlığımızın onaylayıp desteklediği proje ilk ürünlerini verdi. Teknoloji transferini de kapsayan aşı çalışması başarıyla sonuçlandı. Erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının tüm üretim süreçleri tamamen yerli imkanlarla tamamlandı.

Ankara’nın Akyurt ilçesinde 2015 yılında başlanan proje kapsamında yüklenici firma Turk İlaç, ilk dolumu 2017’de yaptı.

İyi Üretim Prosesi (GMP) belgesi olan tesislerde antijen üretimi de dahil tüm süreçler yerli imkanlarla tamamlanarak üretime geçildi.

Gerekli kalite denetimleri yapılan ve uygunluğu onaylanan erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının ilk teslimatı Bakanlığımıza yapıldı.

Böylece yerli aşı üretiminin gündemde olduğu bir dönemde bu alanda önemli bir başarıya imza atılmış oldu. Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek. Hayırlı olsun.

DİFTERİ AŞISI NEDİR?

Difteri Aşısının Etkinliği Nasıldır?

Yetişkinlerde uygun aralıklarla yapılmış 3 doz veya bebeklerde beşli karma aşı içinde yapılan 4 doz difteri aşısı ile % 95’ten fazla koruyuculuk sağlanır. Difteri aşısının klinik etkinliği % 97 olarak tahmin edilmektedir.

Çocukluk Aşı Takviminde Difteri Aşı Şeması Nasıldır?

Difteri aşısı 5’li karma aşı (DaBT-İPA-Hib) şeklinde 2,4,6. aylarda ve 18. ayda uygulanmaktadır.

Takvimimizde, (1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere) 48. ayda dörtlü karma aşı (DaBT-İPA) şeklinde pekiştirme dozu yer almaktadır. 1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların DaBT-İPA pekiştirme dozu ise 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde okul aşılamaları şeklinde uygulanacaktır.

13. yaşında (156. ay) da erişkin tip difteri-tetanoz (Td) aşısı olarak ayrı bir pekiştirme dozu uygulaması devam etmektedir.

DİFTERİ AŞISI KİMLERE YAPILMAZ?

Aşı veya aşı içeriklerine karşı ciddi alerjik reaksiyon (anaflaksi) öyküsü olanlara tekrar difteri aşısı yapılmamalıdır. Orta veya ağır akut hastalığı olanlarda aşı ertelenmelidir. Ancak hafif hastalıkta aşı yapılabilir. Bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar ve gebeler difteri aşısı olabilirler.

DİFTERİ AŞISININ YAN ETKİLERİ NELER?

Yaygın allerjik deri döküntüsü, ciddi allerjik reaksyon (anafilaksi) veya sinir sisteminiyle ilgili ciddi sistemik yan etkiler, difteri aşısı uygulanmasından sonra ender olarak bildirilmiştir. İçinde difteri aşısının da bulunduğu çoklu aşıların sonrasında görüldüğü bildirilen en sık yan etkiler bölgesel reaksiyonlardır ve genellikle hassasiyet ile birlikte olan veya olmayan deride sertlik (endurasyon) şeklindedir. Bölgesel yan etkiler genellikle tedavi gerektirmeden iyileşir. Ateş ve diğer vücudun bütününü etkileyen yan etkiler sık görülmez.

TETANOZ AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?

Tetanoz aşısı, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan rutin çocukluk çağı aşılama şemasında yer almaktadır. Çocukluk aşılamaları tam olarak yapılan erişkinlerde de tetanoz aşısı 10 yılda bir hatırlatma dozları şeklinde yapılmalıdır.

TETANOZ AŞISI YAPILMAZSA NE OLUR?

Tetanoz aşısı yapılmayanlar, herhangi bir yaralanma sonucu tetanoz enfeksiyonuna maruz kalırsa, ölümle sonuçlanabilen tetanoz hastalığına yakalanma riski ile karşı karşıya kalacaktır. En sık ölüm sebebi solunum kaslarının istemsiz kasılmasına bağlı gelişen solunum yetmezliğidir.

TETANOZ AŞISININ YAN ETKİSİ VAR MI?

En sık yan etkiler enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık, şişliktir. Daha az sıklıkta ateş görülebilir. Çok nadiren de alerjik reaksiyonlar görülebilmektedir.

TETANOZ AŞISI KAÇ YIL KORUR?

Çocuklukta tam aşılama yapılmış olan bireylerde koruyuculuğu yaklaşık 10 yıl sürdüğü için 5-10 yılda bir hatırlatma dozu yapılmalıdır. Tek doz yapılan veya tetanoz aşı şemasının tamamlanmadığı durumlarda aşılama şemasına en baştan başlamak gerekir.

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