The Latest Thing Sonbahar/Kış 2020-21

Moda dünyasındaki son trendlere olan ilgi her geçen gün artıyor ve The Latest Thing bütün parçalarıyla son trendleri yakalan ve kendi yorumuyla yansıtan bir marka olarak karşımıza çıkıyor. Sonbahar/Kış stilini en güzel şekilde gösteren bu yeni parçalara ise yine sezon trendleri ilham oluyor. Sakinlik hissi uyandıran pastel tonlarından, parlement mavisi, patlıcan moru ve mürdüm gibi canlı renklere kadar uzanan renk paleti sayesinde spor ayakkabı eşliğinde gündüz rahatlığına uyum sağlayan parçalar aynı zamanda sadece bir topuklu ayakkabıyla da gece şıklığını tamamlıyor. Aynı zamanda elbiselerde kullanılan farklı renklerdeki biye detayları renk bütünlüğü oluştururken kadife, deri, jakar, şifon ve saten gibi farklı kalitelerde kullanılan ve özel olarak tasarlanan baskılı kumaşlar The Latest Thing ruhunu yansıtıyor.

The Latest Thing drape ve düğüm detaylarıyla dikkat çeken hareketli ve feminen parçaların yanı sıra Sonbahar/Kış sezonunda günlük stilinizde vazgeçmeyeceğiniz geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Özellikle kış sezonlarının vazgeçilmez ve en sıcak trendi triko The Latest Thing’in en yeni parçalarında karşımıza çıkıyor. İçinizi ısıtacak bu trend bluzların yanı sıra; vücudu saran, hatları belli eden, seksi bir o kadar da cool bir tarz yaratan elbiselerde karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda son zamanların en dikkat çeken diğer trendi ikili takımlarda yenilikler arasında yer alıyor. Günlük stilinde rahatlığa önem verenler içinse eşofman takımları ideal. İçinizi ısıtacak bir başka parça ise Puffer ceketler. Dinamik renk seçenekleriyle karşımıza çıkan bu model, kol detaylarıyla kış stilinize bambaşka bir detay katacak. Geçtiğimiz yaz sezonunun en trend parçalarından biri olan batik desenler de The Latest Thing Sonbahar/Kış sezonu parçalarında karşımıza çıkıyor. Samimi ve sıcak dokusuyla herkesi büyüleyen bu parçalar birbirinden şık tasarımlara sahip.

The Latest Thing’in en ikonik parçası slip elbiseler de farklı detaylarıyla en yeni parçalar arasında olmaya devam ediyor. Helenistik havasını kullanılan büzgü, düğüm gibi detaylar ve ince ipli yakalarla yansıtan ve aynı zamanda her stile uygun bu model gardırobunuzun en kilit parçası olacak.