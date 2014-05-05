Tiroid hormonu eksikliği gelişimi olumsuz etkileyebilir

Halsizlik, kilo kaybı, kilo verememe, çarpıntı, terleme, uykuya eğilim gibi yakınmalarla ortaya çıkan tiroid hormon seviyesindeki düzensizliklerin kişinin yaşam kalitesini bozduğunu ifade eden Atasam Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Salih Zeki Pişkin, özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınların gebelik öncesinde mutlaka tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.



Tiroid hormonu eksikliğinin anne karnındaki bebeğin zeka ve fiziki gelişimini olumsuz etkilediğini söyleyen Op.Dr. Pişkin, "Tiroid bezinin sağlıklı hormon üretebilmesi için beslenmenin önemli bir yeri vardır. Toprak ve sudaki iyot hormonunun eksikliği tiroid hastalıklarının oluşumunda ve ciddiyetinde en önemli faktörlerder biridir" dedi.



Ayrıca kişinin kullandığı ilaçlar, yaşadığı coğrafi bölge, sigara kullanımı, gıdalarla alınan kansorejenler, mikroplar, yaşlanma, ısı değişiklikleri ve radyasyonun tiroid hastalıklarının oluşumunda rol oynadığını belirten Op.Dr. Pişkin, "Kadınlarda daha sık görülür. Görülme sıklığı yüzde 5 ile yüzde 56 arasında değişir" dedi.



Tiroid kanserlerinin son yıllarda önemli bir artış gösterdiğini ve sık görülen kanser türleri arasında yer aldığını belirten Op.Dr.Salih Zeki Pişkin, "Tiroid bezinin hızlı bir biçimde büyümesi kanser açısından şüphelenilmesi gereken durumdur. Bunun yanında sert guatr, boyunda hissedilen lenf bezleri, yutma güçlüğü, nefes darlığı, ses kısıklığı gibi belirtiler önemlidir. Tiroid kanserinin erken evrede yakalanması ile yapılacak uygun cerrahi tedavi ile iyileşme oranı oldukça yüksektir. Tiroid bezinin az çalışmasına bağlı çabuk yorulma, soğuğa hassasiyet, kilo alma, kabızlık, seste değişiklik, göz kapağında ödem, ciltte kuruluk, soğukluk, nabız düşmesi, iş-güç kaybı, dikkat kaybı gibi nedenler gelişebilir" diye konuştu.