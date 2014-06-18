Torba yasada ''tüp bebek'' düzenlemesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, Torba Yasa ile kurum tarafından tüp bebek tedavisinde karşılanan deneme sayısının 2'den 3'e çıkarılacağını belirterek, "Mevcut durumtüp bebek tedavisinde yaş sınırı, 2 çocuğa kadar 39 yaştır, 3 çocukta ise yaşın 43'e kadar çıkarılma çalışması başlatıldı'' dedi.



Kamuoyunda ''torba yasa" olarak bilinen, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, taşeron ve madenlerde çalışan işçilere yönelik düzenlemeleri de içeren İş Kanunu ile bazı kanun ve KHK'larda değişiklik yapan tasarıda tüp bebek ve doğum borçlanması gibi çalışma hayatındaki kadınlara yönelik önemli düzenlemeler yer alıyor.



Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan SGK Başkanı İlhan, görüşülen torba tasarıda tüp bebekle ilgili önemli bir düzenleme olduğunu söyledi.



Tüp bebek tedavisinde SGK'nın 2 denemeye kadar (2 deneme dahil) ilaç ve tedavi bedellerini ödediğini hatırlatan İlhan, yeni düzenleme ile tedavide 3 denemeye kadar söz konusu masrafların kurum tarafından ödeneceğini bildirdi.



''Yaş sınırı 3 çocukta 43 olabilir"



İlhan, tüp bebekle ilgili yaş düzenlemesine ilişkin birtakım önerilerinin de bulunduğunu vurgulayarak, "Örneğin, mevcut durum tüp bebek tedavisinde, yaş sınırı 2 çocuğa kadar 39 yaştır. Bu yaş sınırının yükseltilmesine yönelik çeşitli öneriler de var. Kadınlarda, 'bunu biraz yükseltebilir miyiz, 41 ya da 43 olabilir mi' gibi öneriler bulunuyor. Sağlık Bakanlığından yetkili ve ilgili arkadaşlarla görüşülerek şekillendirilebilirse belki öyle bir değişiklik de gelebilir'' ifadesini kullandı.



İlhan, "tüp bebek tedavisinde 3 çocukta ise yaşın 43'e kadar yükseltilme çalışması başlatıldı" dedi.



"Bağ-Kur'lu kadınları dahil ediyoruz"



Tasarıda, doğum borçlanmasına ilişkin bir düzenlemenin de bulunduğunu aktaran İlhan, bu uygulamanın kadınlar için çok önemli olduğunu dile getirdi. İlhan, şöyle devam etti:



"Şu ana kadar 2 çocuğu olan kadınlara biz borçlanma hakkı tanıyorduk. Bu konuda bir yasal düzenleme var. Doğum borçlanmasındaki çocuk sayısını 3'e çıkartıyoruz. Bunun yanı sıra Bağ-Kur'lu kadınlarımız bundan istifade edemiyordu. Onları dahil ediyoruz. Aynı zamanda memuriyette çalışan, memuriyetten ayrılmış ve tekrar geri dönmemiş kadınların da bu 3 çocuğa kadar borçlanma hakkından yararlanmalarını sağlayacak bir düzenleme var."



SGK ile ilgili Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlara ilişkin bir düzenleme olduğunu da dikkati çeken İlhan, "Henüz o da Plan Bütçe Komisyonunda görüşüleceği için birtakım değişiklikler, yeni öneriler olabiliyor. Ama mevcut sunulan haliyle 2012'den bu yana GSS prim borcu olanların gelir testine girmeyenlerle ilişkin borçların yapılandırılması, yani faiz, gecikme zammının silinmesi ve ana paranın taksitlendirilmesi şeklinde de bir düzenleme var" diye konuştu.