Trabzon Yağlı Pide tarifi ve malzemeleri! Trabzon Yağlı Pide nasıl yapılır?
Trabzon Yağlı Pide tarifi ve malzemeleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef haftanın ilk takım oyununda yarışmacılar Pide düellosu yapacak. Her yöreye ait bir pidenin yapılacağı düelloda Trabzon Yağlı Pidesini Mavi takımda Berker Kırmızı takımda ise Ayyüce yapacak. Peki Trabzon Yağlı Pide tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte Kolay Trabzon Yağlı Pide tarifi...
Trabzon Yağlı Pide tarifi ve malzemeleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef 2020'de haftanın ilk takım oyununda yarışmacılar arasında Pide düellosu yapılacak. Kaptanlar düellosunda avantajı elde eden Uğur pide düellosunda kendi takımında yarışacak olan isimleri ve karşısına koyacağı isimleri açıklayacak. MasterChef'i takip edecek olan izleyiciler Trabzon Yağlı Pide nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusuna yanıt aramayır sürdürüyor. İşte Trabzon Yağlı Pide tarifi ve malzemeleri...
TRABZON YAĞLI PİDE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Hamur için
1 çay kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 instant maya
Ilık su
Alabildiğine un
Kıymalı malzeme
Kıyma
1 domates
1 soğan
1 yeşilbiber
Karabiber
Kimyon
Tuz
Kaşarlı malzeme
Rende kaşar
Yumurta
Üzeri için
Tereyağı
TRABZON YAĞLI PİDE NASIL YAPILIR?
Hamur malzemelerimizi ekleyerek ele yapışan bir kıvama gelene kadar hamurumuzu yoğuruyoruz. Ardından üstünü kapatarak yarım saat mayalanmaya bırakıyoruz.
Mayalandıktan sonra hamurumuzu iki eşit parçaya ayırıyoruz ve elimizle açıyoruz.
İç karışımımızın dışarı akmaması için hamurumuzun kenarlarını içe doğru katlıyoruz.
Pidemizi pişireceğimiz yuvarlak tepsiyi unluyoruz ve açtığımız pide hamurunu içine yerleştiriyoruz.
İç harcımızı oluşturmak için peynirlerimizi karıştırıyoruz.
Sonrasında karıştırdığımız peynirlere su katıyoruz ve bu karışımımızı açtığımız pide hamurunun içine eşit bir şekilde yayıyoruz.
Peynirlerin üstüne margarini parçalara ayırarak koyuyoruz.
İki adet yumurtadan elde ettiğimiz yumurta sarılarını pidemizin kenarlarına sürüyoruz.
220 derecelik fırında 8-10 dakika kadar pişiriyoruz.
Fırından çıkarmadan 30 saniye önce üstlerine birer yumurta kırıyoruz. Elinize sağlık!