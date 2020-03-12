Trileçe tatlısı tarifi - Trileçe tatlısı nasıl yapılır?
Trileçe tatlısı, Arnavutların meşhur tatlısı olarak bilinir. Her ne kadar zor gibi görünse de trileçe tatlısı püf noktaları bilindiği zaman kolay bir şekilde yapılabilen bir tatlıdır. Peki trileçe tatlısı nasıl yapılır? İşte hem yapımı kolay hem de lezzetli trileçe tatlısı tarifi, trileçe tatlısı yapılışı...
Arnavutların meşhur tatlısı olarak bilinen trileçe tatlısının sırrı kekinde olduğu söylenmektedir. Trileçe tatlısı yapımında en önemli nokta kekin kıvamının tutturulmasıdır. Aynı zamanda trileçe tatlısı sütü sevmeyen kişilere de keyifli bir şekilde süt tüketimi sağlayacaktır. Trileçe tatlısının keçi, manda ve inek sütü karıştırılarak yapıldığı söylenmektedir. Fakat tek bir çeşit sütle de çok lezzetli trileçe tatlısı yapabilirsiniz. Peki, trileçe tatlısı nasıl yapılır? İşte trileçe tatlısı tarifi, trileçe tatlısı yapımı...
Trileçe tatlısı malzemeler:
- 1 bardak şeker
- 1 bardak un
- 4 adet yumurta
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Karamel sos için;
- 1 bardak şeker
- 2 bardak sıcak su
- 1 paket vanilya
Kreması için;
- 1 paket krema
- 4 çorba kaşığı şeker
- 5 bardak süt
Trileçe tatlısı nasıl yapılır? - Trileçe tatlısı yapılışı
-İlk olarak yumurtanın beyazını sarısından ayırın. Ayrı kaplarda yarım bardak ölçüsünde beyazını ve sarısını çırpın.
-Derin bir kaba karışımı dökün. Üzerine elenmiş unu kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyip üzerindeki köpükler sönmeyecek şekilde karıştırın.
-Önceden ısıttığınız 160 derecelik fırında 50 dakika pişirin.
Kreması yapılışı:
-Paket krema, süt ve şekeri tencereye alarak ocakta kaynatın. Kaynadıktan sonra hazırladığınız kremayı soğumuş olan kekin üzerine dökebilirsiniz.
Karamel sos yapılışı:
-Şekeri bir tavada iyice eriyinceye kadar pişirin. Kahverengi renk aldığında su döküp kıvam alıncaya kadar pişirin. Daha sonra vanilyayı da ekleyip tatlınızı servis için hazır hale getirebilirsiniz.
Afiyet olsun.